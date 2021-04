Marysol Sosa arremete contra Sarita por invalidar el testamento de José José

La fortuna de José José ha generado una gran disputa entre sus ex esposa, viuda e hijos, y ahora Marysol Sosa le ha enviado un contundente mensaje a su media hermana Sarita, puesto que esta última afirma que el testamento de su padre que se leyó hace poco en México, es inválido porque el cantante murió en Estados Unidos.

Ante esto, Marysol expresó en una entrevista en el programa “Hoy” de Televisa que ella y su familia saben a lo que se van a enfrentar contra “las Saras”, ya que acudirán a la Corte de Florida para poder arreglar esta situación y hacer justicia.

“A mí me queda claro que yo llego a Estados Unidos a una corte, yo no llego a la oficina de un abogado esa es la realidad para nosotros porque sé a lo que voy, porque lo que clamo es justicia, porque lo que quiero es eso tenerlas frente de mí, cara a cara y que nos den las respuestas independientemente de todo lo demás", declaró Marysol.

Marysol no sólo quiere resolver la situación legal del testamento de su padre, sino aclarar la muerte de "El Príncipe de la Canción"/Foto: Quien

Según el abogado de Sara Sosa y su madre Sara Salazar, como “El Príncipe de la Canción” murió en Florida, Estados Unidos, las leyes de este lugar son las que se deben aplicar para todos los procesos legales con respecto a José José, y eso incluye su herencia.

Por lo que el testamento que el intérprete dejó en México, supuestamente no es válido, así que Anel Noreña, ex esposa del fallecido artista y madre de los cantantes Marysol y José Joel, no sería la heredera universal.

Marysol y su familia quieren saber de la muerte de José José

Recordemos que el intérprete mexicano falleció el pasado 28 de septiembre de 2019, después de enfrentarse a diversos problemas de salud en sus últimos años. Sin embargo Marysol y el resto de su familia nunca pudieron estar en sus últimos días junto al famoso.

Así que ella no sólo irá a Florida para arreglar la situación legal de la herencia de su padre, sino que también quieren hacer justicia para saber realmente la forma en la que murió el cantante.

Además, Marysol Sosa de 39 años se mostró muy confiada y segura de que podría ganar el caso del testamento de su padre.

“Puede salir quien sea a decir lo que quiera finalmente nosotros hoy en nuestro caso dentro de la curva que se tuvo que hacer con relación a esta situación testamentaria estamos siguiendo los pasos adecuados y llegaremos a la corte allá”, aseveró la hermana de José Joel.

¿Crees que Anel, madre de Marysol Sosa, sí podría quedarse con la herencia de José José? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

