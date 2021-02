Maryfer Centeno regresa al programa Hoy ¡Confirmado!

Una de las conductoras de sección más populares del Programa Hoy era Maryvfer Centeno, quien aunque no “pertenece a Televisa”, si era considerada parte del elenco del matutino.

Será esta semana cuando la grafóloga Maryfer Centeno se reincorpore al matutino de Televisa, ‘Hoy’, después de más de un año de haber solicitado una licencia para trabajar en otros proyectos.

Fue a través de una entrevista para Grupo Fórmula, que la también abogada aclaró que fue a través de una invitación de parte de la productora Andrea Rodríguez Doria que se concretó su regreso a la empresa de San Ángel.

La famosa aseguró que haber estado en Sale el Sol fue una enorme experiencia y todo ha sido para bien, pues fue un año de mucho crecimiento en redes sociales, y fue un año muy generoso, aseguró Centeno, sobre su paso por grupo Imagen.

Y aunque actualmente ya no pertenece a la televisora, aún tiene planes con Andrés Tovar, productor de la emisión matutina; sin embargo, será en los próximos días cuando regrese a la tele abierta con el Canal de las Estrellas.

Ante los rumores de que ella había buscado volver a ‘Hoy’, la experta en grafología aclaró cómo se formalizó su regreso:

“A mí me invitaron a regresar, un día antes de mi cumpleaños me hizo la invitación Andrea Rodríguez que vino a la casa. Yo me salí de Imagen siendo el pico de rating más alto del programa ‘Sale el Sol’, y un 19 de diciembre Andrea Rodríguez me hizo la invitación. Tanto los ejecutivos como ella me invitaron.