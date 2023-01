¿Maryfer Centeno demandará a Niurka tras su pelea en TV nacional?

Todo parece indicar que la enemistad entre ambas celebridades aún continúa vigente.

A principios de enero te dimos a conocer en La Verdad Noticias que Niurka Marcos y Maryfer Centeno habían protagonizado una fuerte pelea que fue transmitida en vivo por la señal de La Saga. Ahora, la vedette cubana revela que la grafóloga fue quien se acercó a ella para pedirle disculpas por lo ocurrido.

Fue durante una reciente conferencia de prensa que ‘La Mujer Escándalo’ expuso los audios privados que le envió su colega de la farándula. “Hola, Niurka, ¿cómo estás? Bueno, la verdad lamento muchísimo todo lo que ha pasado. De ninguna manera quiero que esto se haga más grande, al contrario”, se le oye decir a Maryfer Centeno.

La joven mexicana es tema de conversación en las redes sociales por su fuerte pelea con Niurka que se hizo viral.

De igual modo, reveló que la grafóloga, quien renunció al programa de La Saga debido a esta situación, le externó la admiración que siente por ella. “Te admiro las cosas y cómo lo haces. Te mando un beso y un abrazo y yo doy por cerrado absolutamente el tema. Un abrazo enorme”, fue el mensaje con que la influencer dio por finalizada la polémica.

Maryfer Centeno desmiente demanda contra Niurka

Asimismo, la ex pareja de Juan Osorio asegura que la confrontó por la supuesta demanda que interpondría en su contra tras el altercado. Sin embargo, Maryfer Centeno aseguró que todo se trataba de un chisme inventado: “Lo de la demanda es una estupidez, yo nunca he dicho nada al respecto ni nada por el estilo. No sé de dónde lo sacaron, pero no es cierto”.

Finalmente, Niurka Marcos deja en claro que no se siente culpable de su actuar e incluso termina responsabilizándola a ella: “Tiene que entender que si ella vive de psicoanalizar a los seres humanos, a las personas de nuestra industria, tiene que correr riesgos de que a alguna de esas personas no les guste”.

¿Quién es Maryfer Centeno?

No se puede negar que la joven goza de gran popularidad en redes sociales.

Recordemos que Maryfer Centeno es una experta en grafología, grafoscopía y lenguaje corporal que destaca por gozar de gran popularidad en las redes sociales gracias a los análisis que realiza sobre diversas celebridades de la farándula y que posteriormente comparte con sus más de 4.7 millones de seguidores.

