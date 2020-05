Mary-Kate Olsen: El fuerte motivo que tiene para divorciarse de Olivier Sarkozy/Foto: Gluc

Una semana después de la noticia de que Mary-Kate Olsen solicitó un divorcio de emergencia de su esposo Olivier Sarkozy, una fuente le aseguró a la revista People que la pareja estaba en desacuerdo por tener hijos y ese fue el fuerte motivo que inicitó la separación. OMG!

La fuente dijo que Sarkozy, que ya tiene dos hijos adultos con su ex esposa Charlotte Bernard, por lo cual no quería tener más. Mientras que Olsen sí, ya que en un principio de la relación, la ex actriz no veía como prioridad el tener un bebé, pero con el pasar de los años su mentalidad ha cambiado.

Mary-Kate Olsen y Olivier comenzaron su romance desde el 2012/Foto: People en Español

Además, las personas entrevistadas declararon a People que Sarkozy es un hombre fiestero, que le gusta derrochar su dinero y darse una vida de lujos, a diferencia de Mary-Kate, quien es una mujer más hogareña que prefiere estar más tranquila y haciendo sus actividades favoritas.

Según la revista de espectáculos, la famosa gemela Olsen no está tan interesada en socializar como lo hace su esposo; a ella le gustan las reuniones pequeñas con personas selectas, lo que ha conllevado que tenga varios distanciamientos de Olivier.

El proceso de divorcio de Mary-Kate Olsen

A principios de este mes, se informó que Olsen solicitó un divorcio de emergencia de Sarkozy después de casi cinco años de matrimonio con el reconocido banquero francés de 50 años.

La pandemia de coronavirus había detenido los procedimientos de divorcio en la ciudad de Nueva York; Según los informes, Olsen presentó una solicitud de divorcio el 17 de abril, pero los tribunales sólo están procesando solicitudes de "emergencia".

El equipo legal de Sarkozy le había pedido que retirara sus pertenencias de su departamento de la ciudad de Nueva York antes del 18 de mayo, pero Olsen dijo que no era seguro mudarse en medio de la pandemia.

En documentos judiciales, afirmó que Sarkozy la estaba "obligando" a salir de las instalaciones al terminar su contrato de arrendamiento sin que ella lo supiera, y solicitó una extensión hasta el 30 de mayo.

La artista de 33 años escribió en un comunicado que estaba muy aterrada porque su esposo está tratando quitarle su casa, y en caso de que esto prosiga, es posible que no sólo pierda el domicilio que renta, sino también su propiedad personal.

Desde entonces, un juez consideró que la solicitud de Olsen no era esencial, y su petición fue denegada. El juez de la Corte Suprema de Manhattan, Michael Katz, negó la moción porque no se siguió el "procedimiento de asuntos esenciales".