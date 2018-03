Mary Boquitas se reencuentra con Gloria Trevi

Luego de que Gloria Trevi y María Raquenel Portillo, reconocida como Mary Boquitas, protagonizaran uno de los escándalos más grandes en el año 2000 después de ser acusadas, junto al productor Sergio Andrade, de violación y corrupción de menores en Brasil, las famosas vuelven a dar de qué hablar.

Resulta que las cantantes se reunieron luego no tener contacto tras salir de la cárcel, donde permanecieron cinco años, y fue la propia Mary quien reveló los motivos de este encuentro en la entrevista que brindó aun programa de espectáculos.

“Yo la busqué. Cuando nosotras salimos, que fue realmente la última vez que nos vimos, después vinieron dos o tres acontecimientos donde nos cruzamos y donde yo no me sentí bien”, explicó Raquenel Portillo.

“Uno de ellos fue muy marcante, fue en Aventurera. Estábamos en la obra y de pronto ya sabía que la habían invitado, pero no sabía que una de las intenciones era el reencuentro público, porque a mí obviamente nadie me lo avisó. Doña Carmen (Salinas) no me dijo nada. Entonces la subió al escenario, y le dijo: ‘Gloria en este momento que estamos aquí por qué no le hablamos a Raquenel que venga’. Yo estaba en escena, en una de las escenas en el speech de doña Carmen, (…) entonces cuando yo me estaba levantando de pronto oigo que ella dice no, no es el momento”, relató Mary.

Afirmando que este suceso fue una de las razones para buscar a Trevi, también confesó que necesitaba aclarar de frente con Gloria si ella era quien le impedía triunfar profesionalmente.

“De por si me ha costado trabajo hacerle así (a un lado) todo eso que pasó, ahora imagínate si aparte de todo me van a estar frenando, quitando cosas que de alguna manera me he ganado. Llego a un lugar y me ven feo, y actrices que me voltean la cara y detienen mis escenas en telenovelas porque son sus amigas, entonces es más preocupante de lo que yo creí”, describió.

“La última gota que derramó el vaso, (fue que) me presentan a un productor muy bueno, musical, y le digo señor quiero trabajar con usted, (me dijo) primero déjame platicar con Gloria a ver si no hay ningún problema”, contó.

Finalmente, Boquitas confirmó que tras estos sucesos fue que decidió acercarse a Gloria a través de un amigo. “Le dije, necesito una cita con ella, si quieres dame su teléfono, como sea, pero necesito reencontrarme con ella”.

Se espera que en las próximas horas María Raquenel revele los detalles del encuentro que sostuvo con La Trevi, y confirmé si a partir de este evento las famosas vuelvan a llevar una relación cordial e incluso trabajen juntas.