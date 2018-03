Mary Boquitas pide a Gloria Trevi limpiar su nombre

Luego de revelar que el año pasado se reencontró con Gloria Trevi desde que ambas salieron de la cárcel en 2004, Mary Boquitas confesó que le pidió a la intérprete de “Pelo suelto” limpiar su nombre.

Durante la entrevista que brindó a un programa de espectáculos, la cantante y actriz María Raquenel Portillo, afirmó que antes de llegar a esta solicitud, primero aclaró su duda al respecto de que Trevi le estaba bloqueando su carrera.

“Platicamos, fui directa. Le dije: ‘Bueno, vengo a platicar contigo porque quiero saber qué es lo que está pasando. Hay gente que me ha dicho que te enojas si me dan trabajo. Entonces quiero saber qué está pasando, porque hasta donde yo sé, yo no te hice nada’. Y efectivamente, me dijo: ‘Tú no me has hecho nada. Eres la amiga a la que más quise’. Y yo le dije: ‘Y tú igual’”, contó Mary.