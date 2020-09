Marvin Gaye tiene el MEJOR álbum de todos los tiempos, según Rolling Stone/Foto: Prescription PR

Diecisiete años después de publicar por primera vez "500 mejores álbumes de todos los tiempos", la revista Rolling Stone anunció que le dará a la lista una actualización importante, haciéndola "menos centrada en el rock" en el proceso.

"Cuando publicamos por primera vez los 500 mejores álbumes de todos los tiempos en diciembre de 2003, a Amy Winehouse todavía le faltaban tres años para lanzar Back to Black, y el buen hijo de Kendrick Lamar, mAAd City, estaba a casi una década de distancia; muchos de los mejores músicos de la actualidad (y fans) todavía no estaban en la escuela secundaria", dijo la revista en un artículo que anunciaba la actualización.

La lista ahora incluye 154 álbumes nuevos que no estaban anteriormente en la lista de 500 y 86 álbumes de este siglo. El cambio representa un cambio masivo para la revista, pasando a reconocer álbumes más contemporáneos y una gama más amplia de gustos.

Entre los más destacados se encuentran la adición de dos álbumes de Prince al top 50, "Sign O 'the Times" en el 45 y "Purple Rain" en el no. 8. "The Miseducation de Lauryn Hill" saltó más de 300 lugares para sentarse ahora en el no. 10 en la lista.

Marvin Gaye reemplaza a The Beatles en el número 1

"What's Going On" de Marvin Gaye reemplazó a "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band" de The Beatles en el primer lugar.

"Una distinción de la lista anterior es la idea de que no hay una historia objetiva de la música popular", dijo Jon Dolan, editor de Reseñas de Rolling Stone, en un comunicado. "Creo que es un reflejo honesto de cómo es el gusto ahora", dijo el editor.

La renovación fue un proceso de un año, dijo la revista, y más de 300 artistas, periodistas y figuras de la industria votaron y ayudaron a determinar la nueva lista, incluidas estrellas como Beyoncé, Carly Rae Jepsen y miembros de U2.

El famoso disco "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band" de los Beatles ahora está en el lugar 24. Después de haber ocupado por 17 años el primer lugar de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos/Foto: Tentulogo

Los votantes enviaron papeletas clasificando sus 50 álbumes favoritos de todos los tiempos y la revista tabuló los votos. Más de 3.000 álbumes recibieron al menos un voto, dijo. ¡Conoce la lista completa dando CLICK AQUÍ!

También te puede interesar: Rolling Stone renueva la lista de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos

La nueva lista ahora incluye clásicos más modernos, incluidos álbumes como el homónimo de Beyoncé, "Blond" de Frank Ocean y "21" de Adele. ¿Estás de acuerdo con el primer lugar? o ¿Qué otro álbum crees que debería estar en el número uno?