Marvel revela primeros detalles Ant-Man 3 ¡Tendrá al guionista de Rick & Morty!

Marvel ha elegido a Jeff Loveness, conocido por su trabajo en “Rick & Morty” para ser el guionista de Ant- Man 3, tercera entrega de la franquicia protagonizada por Paul Rudd y Evangeline Lilly.

Ant-Man 3 ya tiene a su guionista

En la silla del director, Peyton Reed regresa al cargo después de estar al frente de las dos producciones anteriores del Universo de Marvel: Ant-Man y Ant-Man and The Wasp.

Según los detalles revelados por The Hollywood Reporter, el contrato entre Marvel y el conocido guionista de Rick & Morty para Ant-Man 3 pudo cerrarse apenas días antes de que los estudios se unieran a la cuarentena.

También se confirmó que Paul Rudd volverá a dar vida a Scott Lang/ Ant-Man, y Evangeline Lilly interpretará nuevamente a Hope Van Dyne pese a la controversia por no respetar la cuarentena en la que se vio envuelta.

El inesperado éxito de Ant-Man

Hasta el momento, Marvel no ha revelado detalles del presupuesto para Ant- Man 3, pero se espera que incremente después del éxito de Ant-Man y Ant-Man and The Wasp.

Las entregas pasadas de Ant-Man tuvieron un presupuesto de 160 millones de dólares y grandes ganancias en taquilla; Ant-Man consiguió 500 millones de dólares y Ant-Man and The Wasp otros 662 millones.

Ant-Man ha sido uno de los éxitos sorpresivos de Marvel, pese a que se le otorgó un menor presupuesto que otras entregas de su Universo Cinematográfico como Thor y The Avengers.

“Me encanta representar a un tipo que tiene una serie de conflictos internos, porque, por un lado, es algo reacio a ser un superhéroe, pero lo es y se va por trabajo de la ciudad. Y, por otro, lo que realmente quiere es ser un buen padre y estar en casa con su hija”.

El protagonista de Ant-Man, Paul Rudd cree que su personaje, Scott Lang es una de las razones del éxito, debido a que es “un tipo normal” con el que las personas pueden identificarse.