Marvel revela fechas de estreno de TODAS sus producciones pospuestas por COVID-19

Marvel Studios, al igual que otros estudios de cine en Hollywood se vio fuertemente afectado por la pandemia de COVID-19, que llevó a cuarentenas y cierre de salas de cine para evitar contagios.

Marvel revela las nuevas fechas de estreno de series y películas

Con estrenos pospuestos o cancelados, series y películas que se retrasaron por la dejar pendientes las grabaciones debido al COVID- 19, Marvel finalmente puede darse un respiro al elegir sus nuevas fechas de estreno.

A continuación, las fechas de estreno de todos los proyectos que Marvel tuvo que reprogramar por el COVID-19.

Falcon and the Winter Soldier

El primer estreno que Marvel logrará lanzar este año en Disney Plus, tras detener su grabaciones y ser reprogramado para agosto del 2020.

Black Widow

La tan esperada película de Natasha Romanoff (Scarlett Johansson), sería estrenada este 1º de mayo pero se ha pospuesto hasta el 6 de noviembre de 2020.

WandaVision

El segundo estreno de Marvel para Disney+ llegaría a la plataforma de streaming en 2020, gracias a que su producción era una de las más avanzadas.

The Eternals

La siguiente gran producción del Universo Cinematográfico de Marvel hubiera sido estrenado el 6 de noviembre de este año, pero a causa del coronavirus las grabaciones sufrieron un retraso importantes, por lo que fue pospuesta hasta el 12 de febrero de 2021.

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings

Pese al paro de las producciones por COVID-19, Marvel prevé poder estrenar su 26ª película en su fecha original, el 7 de mayo de 2021.

Más estrenos de Marvel

El Universo Cinematográfico de Marvel continúa expandiéndose pese a los retrasos por COVID-19 que los forzaron a reprogramar todas sus cintas de la fase 4, incluyendo las que no habían comenzado sus grabaciones.

Las nuevas fechas de estreno de estas cintas de Marvel son:

Spider-Man 3: 16 de julio de 2021.

Hawkeye: 2021 por Disney Plus.

Loki: 2021 por Disney Plus.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness: 5 de noviembre de 2021.

Thor: Love and Thunder: 18 de febrero de 2022

Black Panther 2: 6 de mayo de 2022.

Captain Marvel 2: 8 de julio de 2022.