Marvel revela fecha de ESTRENO de WandaVision ¡No te lo pierdas! (VIDEO)

Finalmente, luego de una sequía que ha durado casi año y medio, el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) se prepara para hacer su regreso. Debido a los retrasos teatrales que obstaculizaron el lanzamiento de Black Widow and Eternals, y la interrupción de la producción que ha impedido que se complete The Falcon and the Winter Soldier, Marvel's WandaVision será la primera nueva aventura en el MCU desde que Spider-Man: Far From Home fue lanzado en julio pasado.

Durante meses, los fanáticos han estado ansiosos por saber exactamente cuándo debutaría la serie de televisión WandaVision en Disney +, y ahora finalmente tenemos una respuesta.

¿Cuándo podremos ver WandaVisión de Marvel?

Marvel y Disney anunciaron en las redes sociales que WandaVision se estrenará el 15 de enero de 2021. Esto es ciertamente más tarde de lo que los fanáticos esperaban, dado que 2020 ha estado completamente desprovisto de nada de Marvel Studios, y parecía una conclusión inevitable que WandaVision llegaría en diciembre. Aún así, ahora tenemos una fecha para marcar en nuestros calendarios para el regreso oficial de la franquicia.

La serie de WandaVision llegará a Disney Plus a principios del 2021

WandaVision será muy diferente a todas las otras entradas en la MCU hasta la fecha. No solo es la primera serie de televisión producida en su totalidad por Marvel Studios, sino que también combina los elementos mágicos de la franquicia con el mundo de las comedias de situación clásicas.

Elizabeth Olsen y Paul Bettany repiten sus papeles como Scarlet Witch y Vision, aunque aún no se ha revelado exactamente cómo encajará esto en el gran esquema de las cosas, ya que Vision fue asesinado en Avengers: Infinity War.

El tono de WandaVision también será mucho más extraño que cualquier otra cosa que la franquicia haya lanzado hasta este momento. En una entrevista a principios de este año, Bettany se refirió a la serie como "loca".

"Sí, he vuelto por WandaVision ... Soy un gran admirador de Kevin Feige, él se ha arriesgado tanto con el programa y el concepto de este programa. Está bellamente escrito (por Jac Schaeffer) y su equipo de escritores, y es una locura ", dijo Bettany.

"Me refiero a que las decisiones que están tomando son tan disparatadas y locas. Y los fanáticos no tendrán que esperar mucho más ... tendrán una idea mucho más clara, muy, muy, pronto de lo que puede verse y sentir ".

A new era arrives. Marvel Studios’ #WandaVision, an Original Series, is streaming Jan. 15 on #DisneyPlus. pic.twitter.com/5pBd438tCi — WandaVision (@wandavision) November 12, 2020

Además de Olsen y Bettany, WandaVision contará con el regreso a MCU de Kat Dennings como Darcy Lewis y Randall Park como Jimmy Woo. Kathryn Hahn interpretará a la molesta vecina de la pareja, Agnes, mientras que Teyonah Parris asumirá el papel de la mayor Monica Rambeau. Si recuerdas, la joven Mónica apareció por primera vez en Captain Marvel de 2019, que se desarrolló en la década de 1990. Akira Akbar interpretó a la versión de 11 años del personaje en esa película.

Darcy Lewis no ha sido vista en el MCU desde Thor: The Dark World, que se estrenó en 2013. Queda por ver si regresará en el próximo Thor: Love and Thunder, ya que esa película también verá a Natalie Portman regresar. En cuanto a Jimmy Woo, su única aparición en el MCU fue en Ant-Man and the Wasp de 2018.

