Marvel revela cuántos episodios tendrá WandaVision ¡son más de lo que esperábamos!

Marvel Studios ha revelado oficialmente el recuento de episodios de la próxima serie de WandaVision y es más largo de lo que cualquiera hubiera esperado.

La primera serie de Marvel Studios tendrá oficialmente una duración de nueve episodios, más que los seis episodios que se rumoreaba originalmente para la serie Disney Plus.

Esto significa que WandaVision se estrenará el 15 de enero y llegará hasta el último viernes antes de que The Falcon y The Winter Soldier se estrenen el 19 de marzo. Esta noticia revela que la serie será un episodio más larga que la otra gran franquicia derivada, la serie de Star Wars The Mandalorian, que tuvo dos temporadas de ocho episodios.

Fanáticos de Marvel esperan con ansias el estreno de WandaVision

"WandaVision de Marvel Studios es una mezcla de la televisión clásica y el Universo Cinematográfico de Marvel en la que Wanda Maximoff y Vision, dos seres superpoderosos que viven vidas suburbanas idealizadas, comienzan a sospechar que no todo es lo que parece", dijo Marvel en una conferencia de prensa del lanzamiento.

WandaVision está a punto de llegar a Disney Plus

La serie está dirigida por Matt Shakman con Jac Schaeffer como escritor principal. El compositor es Christophe Beck, y el tema (para ciertos episodios) es de Kristen Anderson-Lopez y Robert Lopez. Con nueve episodios, WandaVision comienza en Disney + el 15 de enero de 2021.

La interconectividad del Universo Cinematográfico de Marvel está a reventar con WandaVision, ya que el programa no solo conducirá a Spider-Man 3 y Doctor Strange en el Multiverso, sino que también atraerá a algunos miembros del elenco y personajes de títulos anteriores de Marvel Studios.

"WandaVision, la primera serie de Marvel Studios creada exclusivamente para Disney +, está protagonizada por Elizabeth Olsen como Wanda Maximoff, Paul Bettany como Vision, Kathryn Hahn como Agnes y Teyonah Parris como Monica Rambeau, quien fue presentada al público en Captain Marvel.

En el comunicado de prensa se lee. "Kat Dennings repetirá su papel de Darcy de Thor y Thor: The Dark World, y Randall Park repetirá su papel de Jimmy Woo de Ant-Man and The Wasp".

Hay rumores en línea de otros héroes de Marvel que también aparecerán en el programa, pero aún no se ha confirmado oficialmente nada, ya que se espera que gran parte de esto sea una sorpresa para los espectadores.

�� They're a newlywed couple, just moved to town �� Marvel Studios' #WandaVision starts streaming Jan. 15 on @DisneyPlus featuring original theme songs by Kristen Anderson-Lopez and Robert Lopez. pic.twitter.com/EGdHisEENa — WandaVision (@wandavision) January 4, 2021

TE PUEDE INTERESAR: WandaVision es la producción más importante para el Universo de Marvel ¡Cambia todo!

El lunes temprano, se lanzó un nuevo anuncio de televisión para WandaVision, que ofrece una mirada de un minuto a la serie menos de dos semanas antes de su estreno. El nuevo tráiler presenta un número musical de los compositores ganadores del Oscar Kristen Anderson-Lopez y Robert Lopez, quienes escribieron canciones únicas para varios episodios, que abarcan desde la década de 1950 hasta principios de la de 2000.

Nueva cepa de COVID-19 continúa extendiéndose por el mundo. Síguenos en Google News y entérate de todos los detalles.