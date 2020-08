Marvel retoma la producción de Falcon and the Winter Soldier, Loki y Spiderman 3

Marvel Studios está volviendo a trabajar después de casi cinco meses de paradas de producción tras la pandemia de coronavirus que ha afectado a Hollywood y la industria de la televisión.

Un nuevo informe de Murphy's Multiverse sugiere que los equipos de The Falcon y The Winter Soldier, Loki y Hawkeye han llegado a Atlanta para comenzar los preparativos para el regreso de la producción en las próximas semanas. Además, se rumorea que Sony ha lanzado sus oficinas de producción para Spider-Man 3, ya que la función apunta a lanzarse a finales de este año.

Producciones de Marvel inician grabaciones

De acuerdo a Multiverse Charles Murphy, The Falcon and The Winter Soldier y Loki esperan comenzar a filmar en los Pinewood Studios de Atlanta en las próximas semanas, o principios de septiembre a más tardar.

El equipo de Hawkeye, por otro lado, espera construir escenarios y terminar otros trabajos de preproducción antes de que comience a filmar en octubre.

"Falcon and the Winter Soldier" es la producción más avanzada de Marvel y Disney Plus

También se espera que Spider-Man 3 comience la fotografía principal en septiembre, o cuando el líder de la franquicia, Tom Holland, termine de filmar Uncharted, también para Disney.

Cuando las producciones comenzaron a cerrarse a principios de este año, la estrella de Winter Soldier, Sebastian Stan, confirmó que la producción tenía al menos algunas semanas más para filmar. En ese momento, habían estado filmando en Praga, aunque parece poco probable que regrese allí pronto.

En la misma entrevista, la estrella de Marvel también comparó el tono del programa con el del Capitán América: The Winter Soldier.

“Se sintió como ambos. En muchos sentidos, se sintió como una película. Lo que me encantó fue que, tonalmente, estaba en el mismo mundo en el que estaba Capitán América: El Soldado de Invierno, que fue una de mis experiencias favoritas que he tenido, punto", dijo Stan.

“Entonces, en cierto sentido, estaba arraigado y muy en el mundo tal como lo conocemos. Pero también está repleto de escenas de acción masivas mezcladas con un enfoque profundo en el personaje. Estos personajes están obteniendo mucho más kilometraje para que todos podamos explorarlos. Podemos ponerlos en situaciones en las que nunca antes habíamos podido ponerlos porque ahora tienes seis horas en lugar de dos".

Notablemente ausente del calendario de Marvel está WandaVision para Disney + que filmó una parte sólida de su fotografía en los escenarios de sonido de Los Ángeles. Con Hollywood aún encerrado a medida que aumentan los números de coronavirus en el sur de California, no está claro cuándo exactamente ese programa comenzará a rodar nuevamente.