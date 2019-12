Marvel retoma a un conocido villano para unirse a una de sus nuevas series

Un conocido personaje del Universo Cinematográfico de Marvel regresa al mundo de superhéroes gracias a una de las nuevas series para Disney+ que el estudio ha preparado.

Marvel retoma a Zemo para Disney Plus

De acuerdo con Kevin Feige, director de Marvel Studios un villano de la fase 3 de Marvel retomará su lugar como uno de los principales de las nuevas producciones de streaming que Marvel y Disney han preparado.

A las filas del estudio regresa un personaje que en el mundo de los cómics es de los más reconocidos enemigos del Capitán América.

¿DE QUIÉN SE TRATA?

Interpretado por Daniel Brühl en el Capitán América: Civil War, Helmut Zemo se unirá al elenco de personajes de The Falcon And The Winter Soldier.

Pese a que en los cómics del Capitán América se trata de uno de los más importantes y reconocibles villanos de Steve Rogers, y de otros héroes, en la cinta de los hermanos Russo su historia e imagen cambio.

Helmut Zemo era un coronel del Ejército de Sokovia, quien perdió a su familia y la vida tal y como la conocía debido a los eventos de “Avengers: Age of Ultron”: Sus planes de venganza fueron las semillas del conflicto entre Iron Man y Capitán América en la fase 3 del MCU.

REGRESO A LOS ORÍGENES

Daniel Brühl confirmó su regreso como el popular villano a través de un publicación en Instagram, en la que compartió una foto de la clásica silla del actor con el nombre “Barón Zemo”, tal y como es usado en los cómics de Marvel.

Imágenes promocionales del personaje lo mostraban con su conocida máscara de color púrpura; la decisión fue tomada después de que fans del villano expresaran su descontento por el cambio presentado en el Universo Cinematográfico de Marvel.

“Falcon and the Winter Soldier” se estrenará por Disney+ en 2020, hasta donde se sabe, en otoño del próximo año.