Marvel prepara plan para deshacerse de Brie Larson ¡Hasta tienen reemplazo!

Marvel Studios podría hacer caso a las críticas a Brie Larson, quien da vida a la Capitana Marvel en el Universo Cinematográfico de Marvel, y finalmente buscar un reemplazo para la actriz después del inminente estreno de Avengers 5.

Monica Rambeau sería la nueva capitana Marvel

De acuerdo al sitio, We Got This Covered, Marvel Studios podría convertir a Carol Danvers en la villana de su próxima cinta de “Avengers” al ser poseída por una fuerza oscura, pero la trama se extendería hasta la película de “Captain Marvel 3”, donde finalmente sería derrotada.

Con la caída de Carol Danvers, sería Monica Rambeau quien ocupe su lugar en el Universo Cinematográfico de Marvel en las próximas películas, lo que significa que Marvel cedería a la presión de algunos fans insatisfechos que han reunido firmas para pedir la salida de Brie Larson del MCU.

¿Quién es Monica Rambeau?

En los cómics de Marvel, Monica Rambeau se convirtió en Capitán Marvel tras ser expuesta a energía extra- dimensional, quien llegó a ser líder de los Vengadores.

Apareció por primera vez en el MCU en la primera película de Captain Marvel como la pequeña hija de María, mejor amiga de Carol Danvers (Brie Larson), quien expresa interés en seguir los pasos de su “tía Carol” y fue interpretada por Akira Akbar.

Brie Larson, la capitana Marvel aún vigente

Hasta el momento, ni Marvel o la propia Brie Larson han hablado de su posible salida del Universo Marvel; incluso han circulado rumores sobre el rodaje de Capitana Marvel 2, que estaría próximo a iniciar.

Por su parte, Brie Larson compartió en su cuenta oficial de Instagram algunas fotos nunca antes vistas de su primer día usando el traje de la Capitana Marvel.

