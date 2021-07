Marvel podría cambiar el futuro del MCU con la serie "What if…?"

Marvel estrenará en agosto la nueva serie animada “What if…?”, y según el actor Tom Hiddleston, la compañía de Disney podría cambiar el futuro del MCU (Marvel Cinematic Universe).

Estas pistas fueron reveladas por el protagonista de Loki durante su participación en The tonight show con Jimmy Fallon, donde mencionó que la nueva serie va a tener una gran repercusión en la famosa franquicia del cine: “Establece un montón de cosas en el MCU, de las que no sé nada”, expresó el británico.

Sin embargo, el intérprete de Loki de Marvel también afirmó que no conoce muchos detalles al respecto sobre el nuevo proyecto, pero que definitivamente han planeando algo muy sorprendente: “Estoy intrigado porque no la he visto entera. Sé que han conseguido que todo el mundo del universo Marvel ponga voz a sus personajes”.

“Y Jeffrey Wright interpreta a un personaje llamado El Vigilante que es una especie de observador de todo este tipo de cosas”, confesó Hiddleston sobre los rumores de la participación del famoso actor.

¿Dónde se estrena la serie “What if…?”?

Disney+ es donde podrás transmitir esta esperada serie animada/Foto: Código espagueti

Como te hemos mencionado en La Verdad Noticias, la serie “What if…?” se estrenará en la plataforma de streaming Disney Plus durante agosto, aunque por ahora, no se ha revelado la fecha exacta del lanzamiento oficial.

Esta serie animada es la siguiente producción televisiva de Marvel después del gran éxito que tuvo la serie “Loki” en la plataforma. De hecho, esta ha confirmado que sí tendrá una segunda temporada que podría estrenarse en 2022.

“What if…?” explorará lo que sucedería si los principales momentos del Universo cinematográfico de Marvel ocurrieran de manera diferente, según lo observado por Uatu el Vigilante (Wright).

Esto se abordará después de que en Loki el multiverso fue desatado, por lo que los guionistas seguro han preparado algo bastante sorprendente para la nueva producción animada.

¿Cuántos episodios tendrá “What if…?” de Marvel?

Marvel ha preparado 23 episodios de “What if…?”, que seguramente están llenos de sorpresas y emoción, además de muchas pistas de lo que posiblemente se verá en la nueva fase del MCU.

La compañía de entretenimiento planea que haya una conexión entre las producción de la televisión como las del cine; de esta manera, los fanáticos tendrán que ver cada una de ellas para poder comprender y pronosticar mejor lo que ocurrirán en los próximos filmes como “Doctor Strange in the multiverse of madness” y “Spider-Man: No way home”.

