Marvel llevará al cine a "Shang-Chi" su primer héroe asiático. ¡Conócelo!

En la biografía afirma que su pequeño tuvo la fortuna de no caer en el piso, porque estaba un sofá y eso salvó su vida. El bebé no sufrió ningún daño. Otros momentos de su vida que lo hace estremecer es lo siguiente: "Me acuerdo de que en esos años llevaba encima muchísimo dinero en efectivo porque, tras haber vivido en la pobreza, el efectivo me proporcionaba una falsa sensación de seguridad", escribe en el libro. En un episodio de su biografía relata su vida de niño que vivió en la pobreza y lo que le generó ya adulto como graves complejos que se reflejaban en su desordenada conducta y lo explica: "Me portaba muy mal y pienso que todo se remontaba a mis propias inseguridades infantiles, al hecho de que los niños ricos siempre me despreciaban a mí y a mi familia". Las personas interesadas en conocer la vida de Jackie Chan podrán leer el libro, que estará en el mercado y conocerán con mayor profundidad el lado oscuro del actor y comediante.