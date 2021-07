Marvel llega a los cruceros Disney, ya podrás interactuar con tu Avenger favorito

Marvel se unirá Disney Wish, la línea de cruceros Disney, y su primera cena de aventura será a bordo del crucero que zarpa en verano del 2022.

Como en cada ocasión Disney Wish llevará a los pasajeros en las historias de los personajes de Disney, pero ahora contarán con experiencias inspiradas en personajes de Pixar, Disney, Star Wars y por supuesto Marvel.

Se informó a La Verdad Noticias que los barcos tendrán tres nuevas cenas temáticas, que permitirá interactuar con los personajes, pues la compañía anunció:

"Son más que solo una cena y tendrán la oportunidad de interactuar con los favoritos de Disney en nuevas formas”.

La primera cena interactiva de Marvel lleva por nombre “Worlds of Marvel” y en ella los pasajeros podrán formar parte de una nueva misión al estilo de los Avengers y para sorprendernos aún más, el menú está inspirado en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) con platillos basados en Nueva York, Wakanda, hogar de Black Panther y Sokovia, hogar de Scarlet Witch.

Otras experiencias de Marvel en los cruceros Disney

Se podrá interactuar con los Avengers en el crucero

Cabe indicar que esta no es la primera vez que se disfruta de la experiencia de Marvel en los cruceros de Disney Wish, pues recordemos que el ‘Marvel Day at Sea‘ es un evento que se lleva a cabo en estas embarcaciones y en él te puedes encontrar con varios superhéroes como Capitan America, Spider-Man, Iron Man y Captain Marvel.

Otra de las experiencias que puedes disfrutar con los Avengers en el “Marvel Super Hero Academy” donde los niños de 3 a 12 años pueden tomar un entrenamiento para convertirse en las siguientes superhéroes y así luchar junto a Spider-Man, Black Panther y otros vengadores.

¿Cuándo zarpará el crucero de verano?

El crucero Disney que contará con la participación de Marvel zarpará el 9 de junio del 2022, en un viaje de cinco noches hacia el Caribe: Nassau, Bahamas y Castaway Cay, la isla privada de Disney, esto luego que los cruceros fueron suspendidos por rebrote de COVID-19.

