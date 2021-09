Marvel gana dos Emmys por nominaciones de WandaVision

Desde el pasado sábado comenzaron a entregarse los premios a algunas categorías de los Emmy’s. donde la serie de Marvel Studios WandaVision arrasó con 23 nominaciones en distintas categorías, como mejor serie limitada, mejor actor principal, entre otras, y ha comenzado a cosechar los premios.

Hace unas horas se reveló que la serie exclusiva de Disney+ fue una de las más galardonadas con nominaciones, siendo ayer sábado la primera parte de las entregas, pues este domingo y el próximo 18 de septiembre se entregarán los premios restantes a las producciones ganadoras.

Tras destacar en los MTV Movie & TV Awards ahora WandaVision cosecha sus primeros dos premios Emmy, y en La Verdad Noticias te diremos todo al respecto y cuáles fueron las categorías en las que ha ganado esta serie de la fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel.

WandaVision gana sus dos primeros Emmys

La serie de Marvel recibió muchas nominaciones

Las nominaciones en las que la serie de Marvel Studios ganó fueron en el mejor diseño narrativo para un programa en la categoría de 30 minutos y el mejor vestuario de fantasía y ciencia ficción, en el sexto puesto de los shows que más premios ganaron.

Entre los ganadores ‘The Queen’s Gambit’ de Netflix lidera la lista con siete premios, seguida de The Mandalorian, Pose y Saturday Night Live con tres galardones, mientras que Ted Lasso y WandaVision quedaron por debajo con dos victorias.

¿WandaVision regresará a Disney+?

A diferencia de otras como Loki, WandaVision no continuará en emisión

Como te informamos en La Verdad Noticias, fue la propia Elizabeth Olsen quien confirmó que WandaVision no tendrá una segunda temporada, sin embargo esto no significa el fin de los personajes, pues Scarlet Witch regresaría en Dr. Strange and the multiverse of madness.

Durante la tarde de hoy domingo se entrega la segunda parte de los Emmys. para concluir con la tercera el 18 de septiembre, por lo que WandaVision todavía tiene oportunidad de ganar algunos premios más en otras categorías.

