Marvel estrenará un nuevo súper héroe y será gay

El Universo Marvel quien ha acaparado la pantalla grande con sus magnificas películas de superhéroes las cuales han fascinado a todos sus seguidores. Sin embargo, esto parece no ser suficiente para la gran empresa, pues ahora ha decidido introducir a su mundo un nuevo integrante el cual apuesta a la inclusión.

La inclusión de la comunidad LGBTQ en el Universo Marvel, ha sido un tema polémico en las redes durante esta semana luego de que 'The Hashtag Show' informara que Marvel estaba buscando convertir al superhéroe líder en la próxima película de “Eternals” en gay y que la búsqueda de actores ya ha comenzado.

La directora ejecutiva, Victoria Alonso, no llegó a confirmar el rumor, pero si aseguro que Marvel tendrá el mejor equipo de héroes.

Una publicación compartida de Women In Entertainment (@women_in_entertainment) el 8 Oct, 2018 a las 4:10 PDT

“¿Por qué no estaríamos? ¿Por qué no lo estaríamos?”, Dijo Alonso. “Estoy tan apasionado por esto que tengo que decirte. Todo nuestro éxito se basa en personas que son increíblemente diferentes. ¿Por qué no lo haríamos? ¿Por qué solo queremos ser reconocidos por un solo tipo de persona? Nuestra audiencia es global, es diversa, es inclusiva”, comentó.