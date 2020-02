Marvel estrena "Big Game" el primer avance de sus nuevas series para Disney+

Super Bowl 2020: Marvel estrena el primer spot de sus nuevas series de Disney+

Bajo el nombre, “Big Game” Spot, Marvel y Disney+ lanzó el primer adelanto de sus nuevas series para la plataforma de streaming durante la transmisión del Super Bowl 2020.

Loki, WandaVision y Falcon and the Winter Soldier son las series que Marvel lanzará a través de Disney+, y que hasta ahora no nos habían dado ningun vistazo oficial excepto por sus logos, pero el Super Bowl 2020 fue el escenario para el lanzamiento del primer spot que dejó a todos boquiabiertos.

En unos cortos 30 segundos, Marvel ha anunciado que “El Universo está expandiéndose”, como se lee en la descripción del vídeo publicado en su cuenta oficial de YouTube, el cual ha superado las 3 millones de reproducciones.

Una serie de espías y política, una comedia sobre el multiverso y una historia más dramática, son las promesas de Disney+ y Marvel para los usuarios de la plataforma de streaming.

Falcon and the Winter Soldier

La primera serie que vemos en “Big Game” es la historia de Sam Wilson y Bucky Barnes, quienes tendrán que enfrentar nuevamente a Zemo, el villano de “Captain America: Civil War”

WandaVision

La serie que cambiará todo para Marvel también da su primer avance. Vemos a Wanda y Vision juntos y explorando diferentes realidad, incluso, tenemos un breve vistazo de Wanda en el icónico traje de la Bruja Escarlata en los cómics.

Loki

“Voy a prenderle fuego a todo”, es la advertencia de Loki, cuyos detalles permanecen más escondidos, ya que el único vistazo al Dios del Engaño son esos pocos segundos.

