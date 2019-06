Marvel enloquece a seguidores de Spider-Man y de los Cuatro Fantásticos en redes sociales.

La casa de los comics Marvel ha sorprendido a todos los seguidores de Spider-Man, ya que de manera reciente publicaron una imagen en redes sociales que ha generado bastante polémica en cuanto a lo que pueda suceder en un futuro no muy lejano con dicho personaje.

La imagen que ha dado a pesar sobre varias teorías sobre lo que podrá pasar con Spider-Man, fue que Marvel compartió en redes sociales la fotografía de una araña tejiendo el número “4”, con el hashtag #MarvelComics; motivo que generó que las redes sociales comenzarán a hablar en demasía sobre dicho tema.

Las especulaciones no se hicieron esperar y la primera de ella fue que el actor Tobey Maguire estaría muy cerca de volver a interpretar a Peter Parker, con una cuarta entrega del personaje mencionado; pero que esto dejó de ser un plan desde el año 2007. Aunque la publicación de la imagen dejó entre ver una posibilidad de que se pueda integrar al Universo Cinematográfico de Marvel, con la posibilidad del “multiuniverso” el cual posiblemente aparezca en la cinta "Spider-Man: Far From Home".

De igual surge que podrían ser los Cuatro Fantásticos los que podrían tener una integración al MCU en la siguiente película de Spider-Man, de la cual hasta ahora no se tienen muchos detalles al respecto. Recordar que la adquisición de Fox por parte de Disney los derechos de los personajes volverán a las manos de Marvel; hecho que hace ver un pronto regreso en el universo.

Cuatro teorías surgen por imagen de Marvel de Spider-Man.

Otra teoría que ha surgido a raíz de la imagen compartida en redes sociales es que posiblemente se trate solamente de una colaboración del personaje de Spider-Man con el equipo de los Cuatro Fantásticos en una serie o en una película animada.

Spider-Man y los Cuatro Fantásticos.

O cabe la idea de que de que se quede fuera del universo Marvel, como han sido las anteriores películas, dicha teoría ha tomado bastante fuerza ya que el actor Alex Ross ha realizado una publicación de Spider-Man junto a Mary Jane con un vestido muy similar la que utilizó en la primera cinta realizada de Peter Parker.

Lo que es real es que todos los seguidores de Spider-Man deberán estar muy pendientes de los que Marvel pueda revelar de manera próxima, para saber si una de las teorías mencionadas es la cierta o será algo novedoso y sorprendente en relación al tema mencionado.