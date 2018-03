Agencias /Diario La Verdad CIUDAD DE MÉXICO, México.- Después de haber revelado información valiosa para el mundo de los superhéroes, la compañía Marvel castiga al actor Tom Holland, quien tendrá que estar a ciegas en su papel en la próxima cinta de 'Avengers: Infinity War' pues no podrá leer el guión completo. Esto como una medida para que el joven de 21 años no revelé datos importantes como lo ha hecho en momentos anteriores, pues no puede mantener el secreto, cosa que es de vital importancia para 'Marvel Studios'. Según confirmó el propio Holland en una entrevista, tiene la lengua tan suelta que Marvel sólo le permite leer las líneas del guión que conciernen a su personaje, ni una más. Y es que los ejecutivos temen que pueda arruinar toda una década de trabajo y 16 películas que alcanzarán su clímax en la próxima Infinity War. De todos modos, no es un caso excepcional el de Holland, ya que es común en grandes producciones que los actores lean únicamente las partes que les competen del guión. Sin embargo, si es cierto que Marvel extrema el cuidado ante un joven que todavía tiene tiempo de redimirse. El Hombre-Araña de Holland se estrenará el próximo 28 de julio en Spider-Man: Homecoming, su primera aparición en solitario.

Te puede interesar