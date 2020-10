Marvel busca escritores para la película "Blade" y cineastas afroamericanos

Marvel Studios no ha dicho una palabra sobre Blade desde que anunció que Mahershala Ali había sido elegido para el papel principal en la Comic-Con de San Diego en 2019. La película no tiene fecha de lanzamiento y el debut de Ali en el papel, ya sea en la película u en otro título de Marvel Cinematic Universe, queda aún pendiente por anunciarse.

Un nuevo informe sugiere que la película Blade se encuentra en sus primeras etapas de desarrollo, ya que aún no cuenta con un equipo de redacción a bordo. Sin embargo, Blade ahora está buscando escritores para darle vida al proyecto, y Marvel Studios está buscando cineastas afroamericanos para poner detrás de la cámara.

"Los proyectos actuales que los estudios esperan poblar con el talento de los afroamericanos detrás de la cámara incluyen la película Blade de Marvel protagonizada por Mahershala Ali, que busca escritores", informa THR.

La película de Marvel, Blade, podría llegar en 2022

Marvel ha estado buscando activamente rutas más diversas para completar los elencos y equipos. El presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, aparentemente dispuesto a arriesgar su carrera cuando intentaba obtener títulos como Black Panther, Captain Marvel y Black Widow.

¿Cuando llegará Blade, la película de Marvel?

Las especulaciones sobre las nuevas fechas de estrenos debido a retrasos por coronavirus indicaban que Blade podría estar programado para octubre de 2022. Todavía no se sabe si la película llegará o no en los próximos dos años, pero Marvel Studios busca mentes creativas para elaborar su historia, tal línea de tiempo no es del todo irreal.

Por supuesto, Blade se hizo famoso para el público general después de que Wesley Snipes interpretó el papel en una trilogía de películas que desde entonces terminó a favor de esta versión reiniciada del personaje.

“Para todos los DAYWALKERS perdiendo la cabeza en este momento, chillaaxx. Aunque la noticia es una sorpresa, TODO ESTÁ BIEN. ¡Ese es el 'negocio' del 'entretenimiento'! Mucha paz para el equipo de MCU, siempre un fan", dijo Snipes en un comunicado dado a ComicBook.com

Mahershala Ali será el protagonista de la película de Marvel

"Honor y respeto al gran maestro Stan. Felicitaciones a Mahershala Ali, un artista hermoso y talentoso cuyas expresiones espero experimentar durante muchos años. Inshallah, algún día trabajaremos juntos. Lo más importante para mis leales seguidores, la increíble efusión de amor es abrumadora. Estoy agradecido por el apoyo interminable. Entonces, ‘no te preocupes, no te preocupes, no es el final de la historia’. Bienvenido al Daywalker Klique".

TE PUEDE INTERESAR: Revelan las películas para la fase 5 del Universo de Marvel ¡Sorprendente!

¿Quién te gustaría que participara en la próxima película de Blade de Marvel Studios? Comparte tus opiniones en la sección de comentarios y mantente informado con La Verdad Noticias para conocer más detalles de esta nueva película.