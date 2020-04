Marvel: “Thor: Love and Thunder” cambia nuevamente su fecha de estreno

Marvel volvió a reprogramar la fecha de estreno de algunas de sus cintas más esperadas, comenzando con “Thor: Love and Thunder”, lo que alegró a sus fans ya que la nueva fecha es mucho antes de lo esperado.

Elenco de Thor: Love and Thunder

Originalmente programada para el 5 de noviembre de 2021, “Thor: Love and Thunder” pospuso su estreno a causa de la pandemia de coronavirus al 18 de febrero de 2022, lo que ha cambiado nuevamente.

Marvel ha decidido adelantar el estreno de “Thor: Love and Thunder” -dirigida por Taika Waititi- y ahora será estrenada unos días antes, el 11 de febrero de 2022, a tiempo para el Día del Amor y la Amistad.

“Esta nueva película parece que le preguntamos a un grupo de 10 niños de 10 años que querían ver y luego simplemente dijimos sí a cada cosa [...] Hace que Ragnarok se sienta como una película realmente corriente y segura”, dijo, Taika Waititi.

Además, Taika Waititi respondió al anuncio del cambio de estreno de “Thor: Love and Thunder” con humor en su cuenta oficial de Twitter donde escribió: “Qué diablos. ¡Estoy de vacaciones!”.

Marvel cambia sus estrenos en cines

“Thor: Love and Thunder” no es la única película de Marvel que ha cambiado nuevamente su fecha de estreno, según anunció Disney Studios el pasado 24 de abril.

Tras la pandemia de coronavirus, “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” fue reprogramada en la fecha de estreno original de la cuarta entrega de Thor, el 5 de noviembre de 2021.

Sin embargo, Marvel y Disney han decidido pasar el estreno de la secuela de “Doctor Strange” al 25 de marzo de 2022, semanas después de confirmar que Sam Raimi sería el director de la cinta.

Sam Raimi es conocido por dirigir la trilogía original de Spider-Man, protagonizada por el actor Tobey MaGuire.