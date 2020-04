Marvel: “The New Mutants” será la película más corta de la saga X-Men

Marvel: “The New Mutants” será la película más corta por una extraña razón

The New Mutants es un proyecto spin-off de la saga original de X-Men en las películas, con el gran detalle que ha molestado a sus fans de tener una duración de 94 minutos, lo que la convierte en el filme más corto del universo Marvel y dentro de todo lo que Fox creó con la saga de “Los Hombres X” junto a Hugh jackman.

Según información de Depor, en varios foros de redes sociales se ha hablado sobre la falta de fé para este proyecto cinematográfico, además de los retrasos que ha tenido su estreno debido a la actual pandemia por Coronavirus, ya que la fecha de su lanzamiento estaba programada para el 3 de abril.

Otro portal de noticias que mencionó el descontento sobre el manejo en el filme “The New Mutants” es Consumer Protection, en un principio estuvieron circulando rumores que desde un principio el largometraje sería mucho más corto que sus predecesores en X-Men, Wolverine y Deadpool; aunque no niegan lo interesante que fue el trailer oficial de la película.

Más de Marvel en el cine

Tomando en cuenta que la post producción en The New Mutants está finalizada desde hace varios meses, solo queda esperar porque la contingencia de salud sea favorable para un estreno en cines, situación que no afectó lo nuevo de Venom II, pues se confirmó que siguen trabajando en la secuela con planes de estrenar el primer tráiler en el 2020.

Te puede interesar: Marvel revela primeros detalles Ant-Man 3 ¡Tendrá al guionista de Rick & Morty!

Hablando de Marvel Studios, la película de Black Widow ya tiene una nueva fecha de estreno, mientras que las series originales para Disney Plus se encuentran cada vez más cerca de su lanzamiento oficial, así que lo único que deben hacer los fans es esperar un poco más para que todo los proyectos del UCM se sumen a un nuevo calendario.