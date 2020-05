Marvel: The Falcon and The Winter Soldier podría recibir a un nuevo integrante

Marvel podría haber incluido a la actriz Erin Kellyman, estrella de “Solo: A Star Wars Story” en el elenco de su nueva serie original, “The Falcon and The Winter Soldier”, que será lanzada en Disney Plus.

Del Instagram de Erin Kellyman

De acuerdo al sitio Murphy´s Multiverse, fans de Erin Kellyman tiene la teoría de que la actriz de Star Wars ya se ha unido al elenco de la serie de Marvel gracias a la varias pistas que la misma joven compartió.

Aunque ninguno de los involucrados, ya sea Erin Kellyman de Solo: A Star Wars Story” o los propios estudios Marvel, han dado detalles sobre si formará parte de “The Falcon and The Winter Soldier” al parecer es un hecho.

Las pistas de Falcon and The Winter Soldier

Los seguidores de la franquicia de Star Wars han identificado algunas pistas muy importantes sobre la posible llegada de Erin Kellyman a “The Falcon and The Winter Soldier”, una compartida por la actriz y otra por un amigo.

La primera pista vino de parte de la actriz, quien dijo en redes sociales que se encontraba en Atlanta por un proyecto sobre el que no podía dar detalles, pero en esa misma ciudad se estaba grabando “The Falcon and The Winter Soldier” al mismo tiempo.

Después de eso, la producción de “The Falcon and The Winter Soldier” se movió a Praga, y al mismo tiempo Erin Kellyman confirmó su llegada a la ciudad europea, pero nuevamente no dio detalles sobre el motivo de su visita.

La última pista vino de parte de un amigo cercano a Erin Kellyman de 21 años de edad, quien publicó una fotografía con la actriz donde escribió estar orgulloso de verla formar parte de las franquicias más importantes de Hollywood.

La primera de esas franquicias es Star Wars pero la segunda es un misterio pero podría tratarse de Marvel, a través de su serie original con Disney Plus, “The Falcon and The Winter Soldier”.