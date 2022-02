¿Marvel Studios ya no quiere incluir a Iron Man en sus nuevas películas?

Todo parece indicar que Tony Stark ya no tendrá tanto protagonismo en el UCM.

Spider-Man: No Way Home fue un éxito en taquilla gracias al furor que causó la aparición de Tobey Mcguire, Andrew Garfield y villanos de entregas anteriores. Sin embargo, debes de saber que algunos fans tenían la esperanza de ver el regreso de Iron Man, el cual tristemente no ocurrió y todo parece indicar que se trata de una nueva orden de Marvel Studios.

Cabe destacar que el personaje interpretado por Robert Downey Jr. estuvo muy ligado a la versión del Hombre Araña de Tom Holland hasta el grado de fungir como su figura paterna en vez del Tío Ben. Ante los cuestionamientos de los fans, el guionista Chris McKenna declaró en entrevista que al estudio ya no le agrada la idea de darle tanto protagonismo.

Muchos fans se quedaron con las ganas de ver al personaje en Spider-Man: No Way Home.

“No es una buena idea en los pasillos de Marvel, no les gusta evocarlo constantemente… Tony proyectó una sombra tan grande incluso después de ‘Endgame’, que tratamos en ‘Far From Home’, pero creo que todos sintieron que no podíamos seguir tomando del manantial de Tony”, declaró Chris McKenna en entrevista para The Q&A Podcast de The Playlist.

Tuvo su aparición final en Endgame

Recordemos que el personaje de Robert Downey Jr. tuvo una heroica muerte luego de obtener la victoria sobre Thanos al usar el guante con las seis gemas del infinito en la batalla final de Avengers End: Game, película que le permitió ganar al actor una millonaria cantidad.

Tras esta escena, los fans se cuestionan sobre su aparición en futuros proyectos del Universo Cinematográfico de Marvel debido a rumores que circulan en redes sociales y que hasta la fecha no han sido confirmados. Sin embargo y teniendo en cuenta las declaraciones de Chris McKenna, es muy probable que ya no sea contemplado dentro del multiverso

¿Cuánto recaudo Iron Man?

El personaje de Iron Man fue el que inició el Universo Cinematográfico de Marvel en 2008

De acuerdo a información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, Iron Man fue el personaje que dio inició al Universo Cinematográfico de Marvel en 2008, ya que la primera película terminó convirtiéndose en una trilogía, la cual logró recaudar 2, 351,413, 553 dólares en taquilla.

