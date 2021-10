Marvel Studios no iba a hacer trilogías de ninguna de sus películas

Marvel Studios ha desarrollado diversas películas que se han convertido en un éxito en taquilla y en streaming. Sin embargo, Nate Moore, productor de la compañía de Disney ha revelado que en realidad, la casa productora nunca planea hacer trilogías de sus filmes.

Durante una entrevista para promocionar la película “Eternals”, Moore explicó que cuando se comenzó el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) no pensaron que algunas cintas tendrán trilogía, y todo fue avanzando conforme al tiempo, las circunstancias, y el éxito que la producción tuviera en la pantalla grande.

Recordemos que “Iron Man: el hombre de hierro”, es la primera película del MCU, estrenada en 2008, que se volvió una de las preferidas de millones; esto hizo que la compañía decidiera lanzar otras dos entregas.

Marvel Studios se basa en el auge que tenga una película para hacer una secuela

Los miembros de estudio consideran que no todas las cintas del MCU deben tener tres películas/Foto: Screen Greek

De acuerdo con los comentarios de Moore, el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, decide hacer una secuela solo si la cinta tiene gran auge entre el público: “Incluso en la Fase 1, yo no diría que pensé: 'Oh, definitivamente vamos a hacer tres películas y luego habremos terminado'”.

“Así que, como diría Kevin: ‘Pongamos todas las grandes ideas en esta película y luego veamos si a la gente le gusta”, explicó Moore.

“Entonces, no necesariamente tenemos una trilogía planeada, no es algo que sea imprescindible. Obviamente, esperamos que a la gente le guste la película y obviamente tenemos ideas, como fanáticos, de dónde podríamos ir, pero no hay una regla estricta y rápida de que tengamos tres de estas cosas y esta es la primera”, aseveró el productor de Marvel Studios.

Películas del MCU que son una trilogía o que lo van a ser

Estos tres personajes del MCU tienen sus propias trilogías/Foto: Depor

Hasta ahora, Marvel Studios ha hecho trilogías para “Iron Man”, “Capitán América” y “Thor”, este último muy cercano a estrenar su esperada cuarta entrega.

No obstante, “Ant-Man”, “Spider-Man” y “Guardianes de la Galaxia” se encuentran en camino de unirse a la exclusiva lista de tres filmes, mediantes los próximos estrenos de “Spider-Man: Sin Camino A Casa”, “Ant-Man and the Wasp: Quantumania” y “Guardianes de la Galaxia Vol. 3”.

Gracias a esto, como te hemos dicho en La Verdad Noticias, las películas de Marvel Studios han recaudado más de US $23 mil millones en todo el mundo, una cifra que deja muy pequeños al resto de estudios en Hollywood.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!