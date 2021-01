Marvel Studios confirma MÁS películas de “Avengers” ¡OMG!

Marvel Studios está de regreso con su primer contenido nuevo de Fase 4 desde Spider-Man: Far From Home en 2019, aunque ese no era el plan original, por supuesto. La pandemia de coronavirus frenó los debuts de Black Widow y Eternals, que se han retrasado para finales de este año, pero algunos Avengers ya está de vuelta.

La sequía ha terminado oficialmente gracias a WandaVision en Disney Plus, y aunque toda la atención está obviamente en el nuevo programa anticipado, la cuestión de las futuras películas de los Vengadores surgió durante una entrevista con Kevin Feige y el jefe de Marvel Studios dio la impresión de que habrá más de los Avengers.

Cuando IGN le preguntó si veremos otra película de los Vengadores después de Endgame, Feige dijo; “Tendría que pensar que sí. Tendría que decir que sí, en algún momento. Es un buen título. Podría usar eso".

Avengers: Endgame marcó el fin para algunos personajes

¿Serán nuevos Avengers en las próximas películas de Marvel?

Obviamente, habrá otra película de Avengers en el futuro, pero primero tiene que haber un equipo de Vengadores, y esa alineación está en el limbo en este momento gracias a los eventos de Avengers: Endgame.

También hay bastante que explorar en los personajes individuales que ya residen en el MCU y muchos recién llegados para presentar cortesía de películas en solitario y proyectos de Disney +, por lo que probablemente no habrá una película en equipo del típico alcance de los Avengers en la Fase 4.

“Tuvimos una película este año llamada Avengers: Endgame, y es en gran medida un final, como viste, para muchos de esos personajes”, dijo Feige. “Así que la Fase 4 se trata de los comienzos y la Fase 4 se trata de aprender cosas nuevas sobre personajes que ya crees conocer, como Black Widow; conocer personajes nuevos e increíbles como The Eternals y Shang-Chi [.] "

Las próximas películas de Avengers, tendrían a otros superhéroes como protagonistas

Como hemos informado en La Verdad Noticias, Shang-Chi, Eternals, Blade, Fantastic Four y los X-Men son nombres que probablemente se introducirán o al menos se explorarán en la Fase 4 y la Fase 5, y eso es solo en el ámbito de la película, ya que Disney + presentará personajes como Ms. Marvel, Moon Knight y She-Hulk en la mezcla.

También está el caso de los héroes de Netflix que regresan, como Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist y Punisher, que regresan al redil de Marvel después de que expira la ventana de dos años en ese contrato de Netflix.

TE PUEDE INTERESAR: Marvel's Avengers: Filtran tres NUEVOS superhéroes ¿Quiénes son?

Habrá bastantes héroes para elegir cuándo el próximo escuadrón de los Vengadores finalmente haga su aparición, pero podría pasar un tiempo antes de que los veamos unirse.

¿Destituirán a Donald Trump en su segundo juicio político? Síguenos en Google News y mantente informado.