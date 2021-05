Marvel Studios bromea al revelar trailer de Spiderman: No Way Home

Llegó lo que los fans tanto han pedido, Marvel compartió en redes sociales el trailer (literal) de Spiderman: No Way Home, tratándose claro está, de un trolleo hacia los seguidores del trepamuros.

Desgraciadamente aun no tenemos el vistazo de lo nuevo de Spiderman, pero mientras llega, la productora no dudó en hacerle una pequeña broma los internautas.

La tercera parte de la cinta protagonizada por Tom Holland y de nombre “No Way Home”, llegará a las salas de cine en este año.

Marvel “trolleó” a los fans en Twitter

La cuenta de Twitter de la cinta compartió un "avance del trailer".

Fue a través de la cuenta de Twitter de la película, donde Marvel decidió “trollear” a sus seguidores, compartiendo una imagen del trailer, pero en realidad se trata del transporte oficial de la cinta.

Tan sólo se trata de una pequeña broma del equipo de publicidad de Spider-Man, debido a las miles de solicitudes que reciben todos los días para liberar el avance oficial de la cinta.

Y es que la película traerá de vuelta a villanos históricos como Electro y el Dr. Octopus de Alfred Molina, además de confirmar la participación de Benedict Cumberbatch como Dr. Strange, por lo que no es de extrañar que los fans estén a la expectativa de un avance.

¿Cuándo se estrena Spiderman: No Way Home?

La cinta se estrenará en diciembre de este año.

La tercer parte de la cinta del trepamos tendrá su estreno el 17 de diciembre, claro, siempre que las condiciones lo permitan, pues se ha visto que otras películas de Marvel han retrasado su estreno por la situación del COVID-19.

Respecto a trailer oficial de la cinta, aun continua siendo un misterio, tal como el villano principal e incluso se ha comentando que traería de regreso a Toby Maguire y Andrew Garfield en el papel del héroe arácnido.

Mientras esperamos, La Verdad Noticias te compartió que los que sí presentaron un adelanto oficial, fue la producción de Venom: Let There Be Carnage, cinta que pronto esperemos comparta universo con Tom Holland. Pero en lo que ocurre el multiverso, los fans anhelamos a que llegue diciembre para poder disfrutar de Spiderman: No Way Home.

