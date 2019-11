Marvel Studios: Peyton Reed regresaría para dirigir 'Ant-Man 3'

El medio The Hollywood Reporter, compartió en sitio oficial que es más que probable poder ver a Peyton Reed de regreso como el director de la tercera entrega de Ant-man, la cual estaría programada para el 2022, sin embargo no hay un anuncio oficial que confirme una fecha exacta para el estreno oficial.

Reed fue el director de las primeras dos películas de Ant-man, en donde pudimos ver las aventuras de Scott Lang, el cual es interpretado por el talentoso actor Paul Rudd, quien le supo otorgar un espectacular sentido del humor a su personaje, pues ahora con la esperada fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel, este héroe podría ser parte crucial para lo que se acerca.

De lo anterior sin lugar a dudas, por que el equipo de Avengers, necesita a un nuevo líder, tomando en cuenta que no podría ser Spider-man, interpretado por Tom Holland, por los problemas legales entre Marvel y Sony, al igual que sus planes para una tercera película es todo lo que se sabe del futuro de Spidey.

Ant-man podría ser el líder que Marvel está buscando para su nuevo equipo de Vengadores, pues como pudimos ver en el mega crossover de Endgame, su personaje fue parte importante e irremplazable para poder hacer los viajes por el tiempo y así recuperar las gemas del infinito.

Incluso el personaje de The Wasp hizo mucho más que otro personaje femenino en la secuela de su propia historia, por lo que Ant-man no estaría solo y podríamos ver más de su relación en esta tercera entrega, donde muy probablemente sepamos si la hija de Scott Lang, quien no estuvo cautiva en la gema del alma, puede formar parte del universo de héroes.

Finalmente Ant-man 3, podría comenzar con la producción después de que las películas de “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” y “Thor: Love and Thunder” hayan terminado con toda su agenda de grabación, lo anterior según fuentes cercanas pero sin nada confirmado de manera oficial con Marvel.

