Marvel Studios: Hawkeye quedaría fuera del MCU de manera definitiva

En efecto los problemas legales de mantener a Spider-Man en el Universo Cinematográfico de Marvel ha sido duro para todos los seguidores de la franquicia, en esta ocasión fuertes declaraciones han involucrado una verdad con la que el actor de uno de los primeros Vengadores parece estar viviendo.

Resultó que Jeremy Renner fue acusado por su ex esposa Sonni Pacheco, de violencia intrafamiliar junto con abuso de drogas, con ello fue que demandó al actor para obtener la custodia total de su hija, lo anterior trajo consigo demasiados problemas con los que Renner tiene que lidiar como parte de su contrato con Disney.

Fuentes revelaron que la ex esposa declaró diciendo que Renner llegó una vez a su domicilio, amenazó con suicidarse con una pistola en la boca, luego realizó una serie de disparos al techo ignorando el hecho de que su hija Ava, se encontraba durmiendo en su cuarto.

Además, Pacheco agregó que el actor incluso dejó la cocaína que consumía en el baño, droga que quedó al alcance de su pequeña hija. Respecto a estas acusaciones el actor negó que en absoluto esto era un error y que por el contrario era su ex esposa la que padecía de drogadicción.

Según el medio We Got This Covered, Disney no toma estas acusaciones en segundo plano y en definitiva no quiere continuar con la serie planeada para Hawkeye en su plataforma Disney Plus, la compañía no considera ético seguir involucrando al actor cuando no demuestra compartir los valores familiares que ellos le exigen.

Aunque lo anterior no está confirmado por Disney, lo cierto es que el papel de Hawkeye no es uno que sea muy relevante en el MCU, algunos fans incluso pidieron que Jeremy Renner ya no pertenezca como el superhéroe. Lo que llegaría a ocurrir es que en la nueva Fase 4 su rol termine por pasarse a una nueva arquera, interpretada por Kate Bishop.

