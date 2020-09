Marvel: ¿Qué pasará con Bucky Barnes después de “Falcon & The Winter Soldier”?

El doble de acción de "The Falcon and The Winter Soldier", John Nania, ha mostrado algunas escenas de acción épicas para la muy esperada serie de Disney Plus, insinuando un futuro para Bucky Barnes más allá de la producción de streaming.

Puede que John Nania no sea un nombre que reconozcas al instante, pero como doble de acción de Sebastian Stan, ha aportado mucho al Universo Cinematográfico de Marvel a lo largo de los años.

John Nania, doble de acción de Sebastian Stand en nueva serie de Marvel

Recientemente, el doble de acción apareció en el podcast de The Screen Forum y se le preguntó cuánto tiempo más planea seguir realizando acrobacias para el actor que da vida a Bucky Barnes.

¿Qué planes tiene Marvel para Bucky Barnes?

Habiendo trabajado en The Falcon y The Winter Soldier, John Nania seguramente tendrá una idea de lo que vendrá después de Bucky Barnes alias The Winter Soldier, y lo insinuó al responder la pregunta antes mencionada.

"Todavía me queda mucho por hacer, y todavía hay muchas cosas que quiero hacer. No creo que Winter Soldier haya terminado del todo en el universo Marvel, todavía hay mucho más por hacer y espero ser parte de él".

El doble de Sebastian Stan luego elogiaría al elenco de la serie de Disney Plus, recientemente retrasada debido a la pandemia de coronavirus, y prometió que los fanáticos del Universo Cinematográfico de Marvel pueden esperar mucha acción épica.

"Anthony Mackie, Sebastian Stan, Emily VanCamp, Daniel Brühl, he visto a estos tipos actuar realmente y me refiero a profesionales. Cuando trabajas con ellos, ves por qué estos personajes son tan increíbles y los vemos de una manera completamente diferente".

El integrante de las producciones de Marvel agregó: "He sido parte de algunas cosas ambiciosas en el pasado, pero este, realmente, podría ser el proyecto más ambicioso en el que he trabajado".

Todo esto suena increíble, y ahora solo nos queda la esperanza de que Marvel Studios pueda terminar el trabajo en The Falcon y The Winter Soldier para que finalmente podamos ver estas escenas de acción por nosotros mismos.