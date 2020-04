Marvel: Mira un SEXY cosplay de Venom mujer (FOTOS)

Senakha es la cosplayer profesional que recreó la versión femenina de Venom con un cosplay completo, pues el personaje de Marvel Cómics que tuvo su película en solitario gracias a Sony Pictures junto con Colombia Pictures, ahora luce espectacular en el mundo real gracias a su excelente sesión de fotos.

El traje de Senakha demostró varios detalles del look tradicional de Venom en los cómics, incluyendo un video en su publicación de Instagram para recrear la transformación del personaje, ya que este es un ser del espacio que se adueña del cuerpo de su anfitrión.

La cosplayer tiene más de 149 mil seguidores en su cuenta de Instagram y también comentó que para realizar este cosplay, necesitó de la ayuda de varias personas, pues utilizó una pintura color negro para representar el efecto visto en la película de Venom del 2018, donde el actor Tom Hardy fue quien interpretó al personaje.

El cosplay de Venom

Durante estos tiempos de contingencia por la pandemia de Coronavirus, la talentosa Senakha quiso ayudar a sus miles de fans a sobrellevar la cuarentena con este increíble trabajo de caracterización; así que no debes olvidar visitar su cuenta de Instagram para conocer más de sus cosplays.

Te puede interesar: Disney: Cosplay de Anna impacta a los fans de Frozen 2 ¡Está igualita!

Antes de su versión femenina de Venom, la cosplayer recreó a varios personajes de Marvel, DC Universe, Kimetsu no Yaiba, My Hero Academia, League of Legends, Cartoon Network y más, todos con el mismo nivel de detalle en cada traje, maquillaje e incluso sesión de fotos con la ayuda de su familia y amigos.

Fotos: Instagram @nocturnal.virus