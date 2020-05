Marvel: Mark Ruffalo aceptó ser Hulk tras platicar con otro Vengador

Mark Ruffalo, es el actor que interpretó a Hulk en la saga de películas conocida como Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), pero realizó su debut como el “Doctor Banner” en el 2012, para la primera película de “Los Vengadores”; sustituyendo a Edward Norton, quien protagonizó “The Incredible Hulk” en 2008.

Mark Ruffalo no quería ser Hulk

Aunque parezca difícil de pensar tras más de diez años del UCM, en un principio Mark Ruffalo no estaba convencido de querer encarnar a Hulk, pues su popularidad como actor ya era conocida por sus personajes en “Zodiac” y “The Kids Are All Right”; lo que lo alejaba mucho de un verde superhéroe.

El actor comentó estas declaraciones por primera vez durante el Tonight Show con Jimmy Fallon, admitiendo que la causa más fuerte para no querer trabajar para Marvel Studios, fue el miedo. Pero otro talentoso actor que interpreta a uno de los Vengadores fue quien lo convenció al final.

“... Solo había hecho películas independientes hasta ese punto”

Mark Ruffalo rechaza a Marvel

La entrevista con Jimmy Fallon se puso nostálgica, cuando Mark Ruffalo confesó la ocasión cuando habló con Joss Whedon (director de la película) para rechazar la oferta de ser la persona indicada como “Bruce Banner/ Hulk”, pero este cineasta no dejó de insistir en quererlo dentro de su largometraje.

Otra de las razones por las que el actor de “Just Like Heaven” no estaba convencido, era el contrato de confidencialidad que implica no poder leer el guión hasta aceptar el papel; algo que no ha cambiado con el paso del tiempo en Marvel Studios.

“Hice una promesa (...) nunca haría otra película sin leer el guión antes, porque esa es la receta para el desastre”

Este Vengador convenció a Hulk

Sin embargo, Marvel Studios le brindó 20 hojas del guión a Mark Ruffalo como último intento de tenerlo como uno de sus Vengadores, y el actor Robert Downey Jr. que interpretó a Iron Man, fue la pieza clave en convencerlo; tomando en cuenta lo impresionado que quedó Ruffalo al leer una de las escenas de Hulk con la Viuda Negra.

“... después de eso pensé, ‘Creo que debo hacerlo’”

No hay duda que el futuro de Hulk es incierto en la Fase 4 del UCM, pero una serie confirmada para Disney Plus es She Hulk, siendo varios los rumores sobre el avance que se logró con su producción; tiempo antes de la amenaza del Coronavirus, que tiene aplazado más estrenos de Marvel.