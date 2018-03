Marvel: Infinity War ya se siente cerca.

Infinity War cada vez se siente más cerca y Marvel no teme en recordarnos su fecha de estreno.

Así es Marvel ha venido anunciando sin deberla ni temerla el gran estreno de The Avengers: Infinity War, tan es así que nos presentó un video bastante original de la cuenta regresiva para el gran día en Twitter, recordándonos que tenemos una cita con ellos el 27 de abril del presente año.

Esta no es la primera vez que Marvel juega con las pulsaciones de nuestro corazón pues la semana pasada anunciaron que adelantarían la fecha del estreno.





A pesar de que el video publicado no nos dice mucho, pues solo nos muestra a Black Panther, Black Widow y Hulk, en un gran número 50 en representación a los días que hacen falta para el gran estreno.

Claro que los fans de Marvel se encuentran más que emocionados pues será la película que albergará a varios personajes por primera vez, Thor reuniéndose con los Guardianes de la Galaxia, Iron Man y Doctor Strange, Hulk, Black Widow, Spiderman, en fin los sueños de muchos fans de Marvel al fin hechos realidad.

Con un guion hecho por Christopher Markus y Stephen McFeely quienes participaron también en Capitán América: El soldado del invierno y Civil War, en esta ocasión esperan repetir fórmula y mejorarla con Infinity War que será la culminación del MCU desde Iron Man.

No podemos pasar por alto que Marvel ya nos ha dado fechas de otros grandes filmes a estrenas en meses y años venideros, por ejemplo Ant-Man and the Wasp nos esperan el día 6 de julio, Captain Marvel el 8 de marzo del próximo 2019, la cuarta edición de Avengers el 3 de mayo de 2019, la tan esperada secuela de Spider-Man: Homecoming el 5 de julio de 2019 y Guardianes de la Galaxia vol. 3 para el año 2020. Claro que no podemos olvidar a Deadpool 2 la cual se estrenará el próximo 18 de mayo.

Sin duda los fans de Marvel no pueden quejarse pues serán muy bien consentidos en los próximos años.