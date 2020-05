Marvel: ¿Hugh Jackman de regreso como Wolverine?

Hugh Jackman, un reconocido actor australiano que interpretó el icónico personaje de Marvel, “Wolverine”, por primera vez en el 2000. Tras 20 años de trayectoria y despedirse de su papel en la película Logan del 2017, vuelve a ser tema de redes sociales, por una declaración de Rob Liefeld; director de Deadpool.

¿Hugh Jackman regresa a Marvel?

Con información de Tónica, todo lo relacionado con un regreso de Hugh Jackman a su personaje de X-Men, está ligado a lo que piensa el director de Deadpool; quien asegura que esta exitosa franquicia con Ryan Reynolds es todo un éxito gracias al actor y no se imagina a otra persona más adecuada que Jackman para el papel.

El actor australiano fue Logan en un total de 9 películas para el universo de X-Men por el antes conocido 20th Century Fox (ahora propiedad de Disney), no ha cedido a los encantos de Ryan Reynolds (Deadpool y gran amigo) para traerlo de regreso; incluso aseguró durante una reciente entrevista con The Daily Beast, que no tiene problema porque alguien más sea Wolverine.

Director de Deadpool ama a Wolverine

Ante esta situación de un nuevo dueño de Fox, Rob Liefeld confesó que nada le encantaría más que trabajar con Hugh Jackman en las futuras películas o series de Deadpool. Pues su personaje fue el “pegamento” por así decirlo, del éxito en la saga de X-Men y desde su retiro nada ha sido igual. ¿Piensas lo mismo?

“Estoy atrapado en Hugh Jackman”

Cuando se le preguntó sobre qué actor imagina como el casi inmortal mutante, dijo sin titubear lo siguiente: “Habiendo conocido a Hugh, amado a Hugh, solo hay Deadpool por Wolverine.. Estaba haciendo Deadpool en los cómics para llegar a Wolverine. Wolverine siempre fue mi objetivo”, dijo Rob Liefeld.

“Espero por Dios que regrese… Ha sido muy firme de que no va a ser Wolverine, y tontamente no lo creo”

El reinicio de X-Men

Actualmente, se espera que Kevin Feige y Marvel Studios le otorgen un digno reinicio a Wolverine, un personaje de nombre completo en los cómics “James Howlett”, el cual fue adquirido junto a demás personajes de X-Men en la compra de Fox, por nada más que un jugosa suma de $71.3 millones de dólares. Siendo parte de un proyecto futuro de Disney en el Universo Cinematográfico de Marvel.

Mientras tanto, el único rumor que ha causado revuelo en redes sociales, fue que el actor Henry Cavill,que interpreta al “Hombre de Acero” (Superman) había aceptado el papel. Algo totalmente falso, pero que no sería descabellado si recordamos la transición de Ryan Reynolds, pasando de Linterna Verde (DC) a ser Deadpool (Marvel), el antagonista más conocido del momento.