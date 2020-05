Marvel: Guionistas de Endgame revelan por qué Black Widow no tuvo un funeral

Marvel decepcionó a los fans de la emblemática Black Widow al no tener un funeral para el personaje después de su trágica muerte en “Avengers: Endgame”, pero ahora los guionistas de la película explican que ocurrió detrás de cámaras para esa decisión.

Black Widow en "Avengers: Endgame"

A un año del estreno de “Avengers: Endgame”, un usuario de Twitter cuestionó a Christopher Markus y Stephen McFeely por la falta de un funeral para Black Widow y si en alguno punto de la producción de la cinta de Marvel pensaron en tener un homenaje para ella.

“Intentamos algunas cosas. Nunca pudimos aterrizar algo que se sintiera lo suficientemente bueno (y que no desviará a la audiencia de lo que estaba pasando en esos momentos)”, respondió Stephen McFeel.

Pese a que “Avengers: Endgame” no dedico una escena para honrar la muerte de Black Widow, interpretada por Scarlett Johansson, el sitio We Got This Covered aseguró que su cinta en solitario incluirá una escena post- créditos con Clint Barton /Hawkeye y su familia visitando su tumba.

Muerte de Black Widow ignorada en Endgame

Tras el estreno de “Avengers: Endgame” en abril de 2019, el director de la cinta, Joe Russo respondió a las quejas de los fans de Natasha Romanoff/ Black Widow al no tener un funeral para el personaje al final de la cinta.

Joe Russo aseguró que “Avengers: Endgame” marcaba el final de la primera generación de Vengadores, que inició con Tony Stark (Robert Downey Jr.) en Iron Man, por lo que era más importante dar un cierre a su personaje.