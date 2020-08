Marvel: Guardianes de la Galaxia 3 pospone su producción ¡DE NUEVO!

El COVID-19 ha tenido un gran impacto en la industria del entretenimiento pues, no solo el estallido de la pandemia cerró los cines y retrasó el lanzamiento de las películas más esperadas de los grandes estudios como Mulan, Black Widow y Wonder Woman 1984 también detuvo la producción de otras películas igual de grandes.

Aunque los gobiernos comenzaron a abrirse lentamente, los estudios anunciaron otra ronda de demoras y muchos sospechan que Marvel podría verse obligado a retrasar su calendario de lanzamientos una vez más debido a la pandemia y posponer el inicio de producciones esperadas como Guardianes de la Galaxia 3.

Marvel no ha confirmado la producción de Guardianes de la Galaxia 3

Se ha hablado de que el estreno de Black Widow puede retrasarse hasta 2021, lo que también obligará a toda la alineación de la Fase 4 de Marvel a retroceder. Hasta el momento, la cinta de Scarlett Johansson está programa para el 6 de noviembre de 2020.

¿Qué pasará con Guardianes de la Galaxia 3?

Aunque Guardianes de la Galaxia vol. 3 aún no se ha dado una fecha de lanzamiento, hay nuevos informes que dicen que la próxima entrega cósmica de James Gunn se "retrasará significativamente", de nuevo.

Según Bounding Into Comics, un "miembro conocido" de los foros de WDWMagic ha filtrado información que dice que Disney ha comenzado a considerar la opción de usar CGI para imitar el live action para futuras películas y proyectos después del retraso significativo de la producción de Guardianes de la Galaxia vol. 3.

"Específicamente para Walt Disney World, la información interesante es que debido a que la filmación de Guardians of the Galaxy 3 se retrasó significativamente, la compañía está interesada en usar 'Cosmic Rewind' como prueba de concepto si no pueden obtener el trabajo de la película completado por los actores en persona a tiempo", dice la filtración.

Este retraso en la producción de Guardianes de la Galaxia vol. 3 realmente no suena como una gran sorpresa. James Gunn pudo haber terminado la producción de The Suicide Squad en marzo, sin embargo, la pandemia ha estado retrasando el trabajo en otros proyectos importantes de cine y televisión.

Esperemos y veamos si la industria del entretenimiento será capaz de superar este nuevo desafío ofrecido por la pandemia COVID-19. Dinos en los comentarios que piensas que ocurrirá.