Marvel: Eligen director de “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”

Marvel ha elegido a Sam Raimi como el nuevo director de “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”, después de la abrupta salida del proyecto de Scott Derrickson por “diferencias creativas”.

Sam Raimi es un veterano del cine de superhéroes, ya que su trabajo más reconocido y relacionado con Marvel, es el haber dirigido la trilogía original de “Spider-Man” del 2000, protagonizada por Tobey MaGuire.

"Me encantaba el Dr. Strange cuando era niño, pero él siempre estuvo por detrás de Spiderman y Batman para mí, probablemente estaba en el número cinco para mi, de grandes personajes de cómics, era tan original".

“Doctor Strange in the Multiverse of Madness” se estrenaría el próximo 5 de noviembre de 2021, según confirmó Marvel en días pasados tras re-acomodar su calendario de estrenos debido a la pandemia de COVID-19.

La producción de “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” se vio paralizada cuando su director original, Scott Derrickson abandonará el proyecto por “diferencias creativas” aunque continúa como productor ejecutivo en la cinta de Marvel.

Los rumores indican que “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” habría sido la primera cinta de terror de Marvel, pero el estudio no estuvo de acuerdo con la visión de Scott Derrickson por lo que habría sido reemplazado.

Ahora, Sam Raimi ocupará su lugar en la secuela de Doctor Strange, quien posiblemente fue elegido por tener un estilo cómico más similar al que caracteriza al Universo Cinematográfico de Marvel.

Sam Raimi incluso tuvo una referencia a Doctor Strange en la secuela de Spider-Man 2 de Tobey MaGuire.