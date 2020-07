Marvel: El regreso de Robert Downey Jr. podría ser antes de lo esperado

A pesar de que Tony Stark hizo el último sacrificio y dio su vida para salvar el universo al final de Avengers: Endgame, casi tan pronto como la película se desvaneció, la conversación ya había comenzado sobre un posible regreso del personaje.

Como el rostro principal del Universo Cinematográfico de Marvel durante más de una década, Robert Downey Jr. es prácticamente insustituible, y la muerte nunca ha sido exactamente un obstáculo que el género del cómic no pueda superar con tal de recuperar a sus personajes favoritos.

Robert Downey Jr. ya está preparando para un cameo en Black Widow, pero como precuela, eso no afecta su estado en la línea de tiempo principal del Universo Cinematográfico de Marvel.

Según los informes, Marvel también estaba interesado en asegurar sus servicios para otros proyectos, incluida una serie de Ironheart en Disney Plus, pero se decía que las demandas financieras de Robert Downey Jr. eran un obstáculo. Uno que desde entonces ha suavizado su postura debido al poco éxito de Dolittle en la taquilla.

El posible regreso oficial de Robert Downey Jr.

Además de su cameo en “Black Widow”, Marvel estaba considerando la idea de que Robert Downey Jr. fuera la voz de la interfaz de inteligencia artificial del disfraz de Spider-Man como Tony Stark, y de acuerdo al sitio, We Got This Covered, esto podría terminar sucediendo tan pronto como Spider-Man 3.

"Spiderman: Far From Home", tiene una fuerte presencia de Tony Stark tras salida de RDJ del MCU

Al menos, tener a Tony Stark como AI está en el borrador actual del guión, por lo que el estudio está hablando sobre ello con Tony Stark y viendo si pueden resolver algo, según los rumores recientes.

Por supuesto, el vínculo entre Peter Parker y Tony Stark en pantalla es tan fuerte como el que existe entre Robert Downey Jr. y Tom Holland en la vida real, y con la sombra de Tony aún presente en Spider-Man: Far From Home, tiene sentido que incluso la muerte no le impediría regalar nuevas tecnologías a su protegido.

Sin mencionar que el personaje notoriamente vanidoso no podría resistir la oportunidad de prestar su voz para la inteligencia artificial que él mismo creó.