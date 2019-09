Marvel: Dr. Strange revivirá a dos famosos personajes el MCU

El universo cinematográfico de Marvel está muy cerca de iniciar con la producción de sus cintas para la fase 4, ya que tras los sucesos de ‘Avengers: Endgame’ y ‘Spider-Man: Far from home’ una era terminó para darle paso a otra.

Uno de los temas que serán muy recurrentes en esta nueva etapa del MCU es el viaje interdimensional, pues en Spider-Man se mencionó la existencia de los multiversos, y los fans no pudieron creerlo.

Tras la revelación de los primeros avances supimos que la segunda entrega de Dr.Strange se llamará ‘In the multiverse of madness’ por lo que se confirma que el multiverso llegará en esta cinta, pero con increíbles sorpresas.

¿Qué se incluirá en Dr. Strange 2?

Marvel: Dr. Strange revivirá a dos famosos personajes el MCU

Desde el debut del ‘hechichero supremo’ supimos que las cosas más locas y descabelladas llegarían con el, tal como fue el viaje astral y a través del tiempo, pero ahora aparentemente este héroe explorará nuevas realidades.

Si esto no fuera poco, ahora se rumora que además de incluir al multiverso en su nueva entrega, Dr. Strange traerá a la vida a dos famosos personajes del MCU que han perdido la vida en películas pasadas.

Quicksilver regresa de la muerte

Marvel: Dr. Strange revivirá a dos famosos personajes el MCU

Uno de los personajes que podríamos volver a ver es a Quicksilver, interpretado por el famoso actor Aaron-Taylor Johnson, quién murió en ‘Avengers: Age of Ultron’ al sacrificarse para salvar la vida de Hawkeye.

Esto se supo gracias a las publicaciones de un famoso usuario de la plataforma ‘Reddit’ conocido como ‘u/Milton3002’ y aparentemente debido a los sucesos de Endgame, las realidades podrían chocar entre si y esto traería de vuelva al personaje, ya que universos se mezclarían, incluyendo versiones de los héroes fallecidos a la continuidad principal.

Aunque el no sería el único, ya que el segundo personaje que volvería de la muerte es ‘The ancient one’ que fue la mentora de Dr. Strange y murió en la película debut del héroe.

Marvel: Dr. Strange revivirá a dos famosos personajes el MCU

Esto podría tener una relación con el rumor de una compilación de todas las películas del MCU llamada ‘The infinity saga’ ya que se dice que incluirá escenas inéditas de las cintas y aquí podría estar la explicación de su regreso.

Marvel: Dr. Strange revivirá a dos famosos personajes el MCU

Dale clic en la estrella de google news y síguenos