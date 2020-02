Marvel: Conoce las películas y estrenos de la fase 5

Las cintas de Marvel son una de las más esperadas y de las más taquilleras a nivel mundial, es por eso que su fase 4 arranca el 1 de mayo de este año con la llegada de la película de Black Widow y se irá extendiendo con las series para Disney+ (WandaVision y The Falcon and the Winter Soldier).

Pero eso no es todo, pues el resto de las películas que ya tienen preparadas como la secuela de Doctor Strange, The Eternals, Shang Chi y una nueva película de Thor, pero, eso no quiere decir que su calendario ya esté terminado.

Hay que destacar que con anterioridad se dio a conocer que después de la fase 4 sigue la 5, que traerá de vuelta a algunos de los mejores personajes del MCU, como Black Panther y Ant-Man, y los fans morían de ganas de saber qué era lo que iban a ver y cuándo estaría llegando a los cines.

Las revelaciones de Charles Murphy sobre Marvel

Es en esa sintonía que Charles Murphy, un “informante” que es famoso por revelar detalles de Marvel, en especial, anunció la llegada de las nuevas películas antes de que el mismo estudio las confirme, pues acaba de filtrar la primera parte del calendario de la fase 5.

De acuerdo con Murphy, esta comenzará con Ant-Man 3 el 18 de febrero de 2020, seguida de la secuela de Black Panther y la de Captain Marvel, y, finalmente, la película de Blade, que ya tiene a los fanáticos emocionados, a pesar de que no hay un solo detalle confirmado.

Entre otras revelaciones también dijo que hay otras 5 fechas que aparecen vacías y que se extienden hasta el 2024, lo que parece ser una señal de que Marvel tiene todavía algunas sorpresas que no nos ha compartido, por ello algunos piensan que las fechas en blanco podrían estar los estrenos de una nueva película de Fantastic Four y otra más que volvería a empezar la historia de los X-Men en el cine.

Otras novedades de Marvel

Hay que recordar que las 4 películas principales ya habían sido confirmadas por Marvel, pero las fechas todavía no habían sido reveladas, es por eso que Charles Murphy parece estar convencido de que esos son los meses en los que llegarán, pero también dijo que siempre podría estar sometido a cambios y todavía hay mucho que no se sabe.

Cabe mencionar que los fanáticos de Marvel están esperando ver a Scarlett Johansson junto a Rachel Weisz y Florence Pugh en la primera película en solitario de Black Widow, que nos transporta al tiempo después de los eventos de Civil War, cuando Natasha fue una fugitiva y volvió a Rusia para intentar evitar ser detenida, sin saber que ahí tendría que enfrentar a un peligroso enemigo.

