Marvel: ¿Cómo se relacionan entre los 4 fantásticos y Capitana Marvel?

Marvel se prepara para unir a Carol Danvers, la capitana Marvel, y a Los 4 Fantásticos en una escena de Capitana Marvel 2, con lo cual prepara el terreno para una nueva cinta del cuarteto en el Universo Marvel.

Los 4 Fantásticos regresan a Marvel

De acuerdo al sitio, We Got This Covered, la escena postcréditos de la segunda entrega de Capitana Marvel tendrá un cameo de los 4 fantásticos: Reed Richards, Ben Grimm y los hermanos, Susan y Johnny Storm.

Aunque Marvel ya había señalado que los 4 fantásticos regresan al estudio, gracias a la adquisición de 20th Century Fox por parte de Disney, hasta ahora no se han dado detalles de cuándo saldría su película en solitario o quienes darán vida al equipo de superhéroes.

Sin embargo, han circulado rumores que afirman que sería el famoso matrimonio de John Krasinski y Emily Blunt, quienes interpretarán a una de las parejas más famosas de Marvel, Reed Richards y Susan Storm.

Capitana Marvel conoce a los 4 fantásticos

Según las predicciones del sitio, la Capitana Marvel viajará al Reino Cuántico, donde tendrá el inesperado encuentro Los 4 Fantásticos, el Señor Fantástico, la Mujer Invisible, la Antorcha Humana y la Cosa.

Las especulaciones sobre Capitana Marvel 2 - cuyo estreno estaría planeado para el 2022 -, señalan que la escena postcréditos mostrará por completo a los 4 héroes y no de manera ambigua como ocurrió con personajes como Carol Danvers y Thanos en entregas pasadas de Avengers.

De ser ciertos los rumores, Capitana Marvel 2 sería la presentación oficial de los 4 fantásticos, para después producir su propia película en lo que sería el tercer reboot de la franquicia.

Anteriormente, 20th Century Fox adaptó en dos ocasiones los cómics de los 4 fantásticos, la primera en 2005 con una secuela lanzada en 2007, y un reboot estrenado en 2015.