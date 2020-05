Marvel: Black Widow estará en segunda temporada de Falcon and the Winter Soldier

Marvel podría traer de vuelta a Natasha Romanoff alias Black Widow para la segunda temporada de Falcon and the Winter Soldier en Disney Plus, según revelan fuentes cercanas al estudio.

Falcon and The Winter Soldier cancela su rodaje

De acuerdo al sitio, We Got This Covered, Marvel está en pláticas con Scarlett Johansson para tener una serie de participaciones especiales en la nueva serie de Disney Plus, Falcon and the Winter Soldier.

Scarlett Johansson, quien ha dado vida a Black Widow desde Iron Man 2, había interpretado a Natasha Romanoff por última vez en su película en solitario tras la muerte del personaje en “Avengers: Endgame” pero eso podría cambiar.

Al parecer, la segunda temporada de Falcon and the Winter Soldier de Disney Plus tendrá varios flashbacks a los sucesos que ocurrieron después de Capitán América: Civil War, por lo que Black Widow podría volver en ellos.

La información no ha sido confirmada por Marvel o alguno de los actores, incluida Scarlett Johansson, cuya última interpretación del personaje fue en “Black Widow”, película con la que inicia la fase 4 del MCU.

¿Qué pasó con “Black Widow”?

Los detalles del posible cameo de Black Widow en la segunda temporada Falcon and the Winter Soldier aún son escasos, ya que su historia podría verse alterada por los eventos de su película en solitario.

"Black Widow" pospone su estreno

Sin embargo, la actual pandemia de coronavirus provocó que el estreno de Black Widow - programado para el 1º de mayo - sea cancelado así como las grabaciones de la primera temporada de Falcon and the Winter Soldier.

“Black Widow” mostrará la vida de Natasha Romanoff durante el periodo entre “Capitán América: Civil War” y “Avengers: Infinity War”, misma época en la que se enfocarán los flashbacks de Falcon and the Winter Soldier.

Debido a la pandemia de coronavirus, Black Widow será estrenada el 6 de noviembre 2020.