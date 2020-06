Marty McFly cumple 59 luchando contra el Parkinson

El famoso actor Michael J. Fox quien saltara a la fama mundial con su papel de Marty McFly en las películas de Volver al Futuro el día de hoy martes nueve de junio cumplió 59 años de edad mientras lucha contra el mal de Parkinson, el cual le diagnosticaron en el año de 1991.

Esta enfermedad se le diagnosticó mientras se encontraba en uno de los momentos de más éxito de su vida, justo en el marco del estreno de Volver al Futuro 2, sin embargo lo anunció a sus seguidores y a la prensa hasta el año 1998.

Marty McFly cumple 59 años mientras lucha contra el Parkinson

Michael J. Fox cumple 59 años

Afortunadamente Michael J. Fox se ha tomado la enfermedad con mucho humor. Y dice que sería capaz de interpretar cualquier personaje, “siempre y cuando tenga Parkinson”, afirmación que causa gracia a sus fieles fans.

Recientemente Michael dio a conocer en una entrevista que la meditación le ha ayudado ya que descubrió que esto le ayuda a controlar sus temblores por que antes solo mientras dormía podía quedarse en completa calma.

La meditación ha ayudado a Marty McFly

"El único momento en el que no me muevo, ni siquiera de la manera más sutil, es cuando duermo. Mientras lo hago no tiemblo ni me muevo, si lo hago, es que estoy despierto. Lo mismo sucede cuando estoy meditando. Si lo hago bien, entonces mi actividad cerebral se ralentiza lo suficiente como para que me quede quieto".

Tal vez te interese.- "Back To The Future Day" Marty McFly viajó en un día como hoy

Desafortunadamente en el año 2000, los síntomas de la enfermedad incrementaron y se vio obligado a abandonar la actuación. Desde aquel momento, se convirtió en un activo militante por la cura de esta enfermedad fundando "The Michael J. Fox Foundation".