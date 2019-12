Martin Scorsese crítica a Marvel y su hija se burla de él ¡Increíble!

Después de que el aclamado director, Martin Scorsese (Goodfellas) criticará fuertemente a las películas de Marvel Studios, asegurando que “no eran cine”, lo que además desató el debate en Hollywood entre quienes estaban de acuerdo con el director de “The Irishman” y los fieles defensores de la franquicia de superhéroes.

Martin Scorsese y su hija Francesca

Durante la gira promocional de “The Irishman”, Martin Scorsese - ganador de dos premios Oscar por “The Departed” -, fue cuestionado sobre su opinión respecto a las películas del Universo Cinematográfico de Marvel, dijo:

“No las veo. Lo intenté, ¿sabes? Pero eso no es cine”, entonces el caos se desató; desde Robert Downey Jr, quien interpreta a Tony Stark, hasta Francis Ford Coppola, todos opinaron a favor o en contra del cineasta, Martin Scorsese.

Su hija, Francesca Scorsese nos llevó nuevamente a ese debate cuando envolvió los regalos de navidad de su padre. En sus historias de Instagram compartió el momento en el que usó papel de regalo con los personajes de Marvel para envolver los regalos de Martin Scorsese.

“Miren. Estoy envolviendo los regalos de Navidad de mi papá”, escribió en la red social.

Martin Scorsese y la broma de su hija

Desafortunadamente, la joven no grabó, o al menos no compartió, el momento en que entregó los obsequios a Martin Scorsese, ¿podría ser que la broma no le dio risa?, nunca lo sabremos.

MARVEL, ¿CINE O NO?

En el momento pico del debate iniciado por Martin Scorsese, el cineasta describió a las películas de Marvel como “parques temáticos”.

En un artículo escrito para el New York Times profundizó aún más en su crítica y expuso:

“No es el cine de seres humanos tratando de transmitir experiencias emocionales y psicológicas a otro ser humano [...] Muchas películas de hoy son productos perfectos fabricados para el consumo inmediato [...] Carecen de algo esencial para el cine: la visión unificadora de un artista individual”.

LAS REACCIONES

Como era de esperarse, los fuertes comentarios de Martin Scorsese generaron una ola de réplicas, tanto a favor y en contra. Francis Ford Coppola, por ejemplo, las calificó como “despreciables”.

Bob Iger, jefe de Disney, defendió las producciones alegando que el éxito de las cintas permite el financiar otras más modestas y con historias más profundas, además aseguró que los comentarios de Martin Scorsese y Francis Ford Coppola eran irrespetuosos y fuera de lugar.

