Martín Garrix estuvo en las alturas, en el Festival del Globo en León

Al finalizar su grandioso concierto en el Festival del Globo (FIG), el DJ Martin Garrix no perdió la oportunidad de subirse a un globo aerostático y volar sobre la ciudad de León, Guanajuato, por lo que se le vio muy emocionado.

Ayer domingo 20 de noviembre, en el tercer día del Festival del Globo, el músico y productor neerlandés fue captado por las cámaras elevándose por el cielo en uno de los pocos globos aerostáticos que volaron, debido al mal clima.

El creador de temas como "Scared to be lonely", "Summer days", "In the name of love", "Pressure", "Animals", fueron algunos de los éxitos que el DJ Martín Garrix hizo deleitar a todos los guanajuatenses.

Por la condiciones del clima, la mayoría de los globos permanecieron por la mañana en tierra después de la hora programada para su despegue y entre los pocos que sí lograron ascender fue el globo oficial en el que viajaría por los aires el afamado DJ.

Por la mañana la humedad y el viento, y después una lluvia ligera, no fueron condiciones óptimas para el despegue de las tripulaciones, cuyos globos, en su mayoría, permanecieron en tierra en espera de poder elevarse posteriormente, sin embargo, esto no fue impedimento para que los miles de espectadores disfrutaran de su paseo en el Parque Metropolitano.

Fue a las 6:30 de la mañana, Martin Garrix llegó en su camioneta, a las 7 se dio el aviso a los pilotos de que las condiciones del clima no eran las mejores para los vuelos, sin embargo, dejaron abierta la decisión de los tripulantes de despegar, y poco antes de las 7:30 se elevó el globo oficial donde viajaría el DJ holandés, y que encabezó el ascenso de algunas tripulaciones que también decidieron realizar sus despegues.

