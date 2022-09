Martín Altomaro defiende su noviazgo con Regina Blandón

Martín Altomaro y Regina Blandón comenzaron su noviazgo hace 2 años, en el año 2020. Sin embargo, entrarón en una polémica debido a que la famosa actriz de la “Familia Peluche” es menor que el actor por 14 años.

Por ello, los comentarios no se hicieron esperar pues refieren que es demasiada la diferencia de edad, también que la relación terminaría pronto por ese mismo motivo. Sin embargo, parece que el amor entre ellos es real porque hasta el día de hoy continúan juntos y muy felices.

Ahora, el actor está disfrutando del éxito de la película de “Soy tu fan” y se mostró muy contento en la premiere de la película junto a los otros miembros del elenco como Ana Claudia Talancón. En el evento fue que Martín Altomaro comentó lo que piensa de las críticas de su relación con Regina.

Así defendió su noviazgo Martín Altomaro

El famoso actor de “Soy tu fan” fue entrevistado por los reporteros de “Hoy” en la premiere de la película y aprovecharon el momento para preguntarle qué opinaba de las críticas que han hecho por su noviazgo con Regina Blandón y él por primera vez habló sobre el tema y esto es lo que dijo.

Afirma que no le ha generado ninguna molestiá, ni dudas sobre su decisión de salir con la actriz a quién le lleva catorce años. “¿Las críticas por la diferencia de edades? No, hombre no me preocupan".

Asimismo, pone en duda la idea de que la edad puede interferir y afectar a una relación sentimental: “Definitivamente, ¿quién dice?” dijo el actor de 44 años de edad. Encuentra más noticias similares en La Verdad Noticias.

¿Qué ha dicho Regina Blandón por su relación con Martín Altomaro?

La famosa Regina Balandón tampoco ha opinado algo más al respecto, simplemente también ha afirmado que no le importan las críticas que ha recibido por su relación con Martín Altomaro.

Asimismo, la actriz ha compartido algunas fotografías en sus redes en donde lucen felices juntos.

