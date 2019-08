Martha Higareda se muestra al natural en la cama

Martha Higareda es una de las actrices de cine mexicano más importantes de la última década, y es que se ha consagrado como “el busto más recordado del cine”, pues regularmente en cada película en la que participa termina mostrando de más.

Incluso cuando no está en un set de grabación, también le gusta mostrar de más, pero sin caer totalmente en lo vulgar, de hecho, es muy elegante para vestir, y mostrar sus escotes.

La tabasqueña cumplió 36 años el pasado 24 de agosto, y como era de esperarse, recibió una cantidad innumerable de felicitaciones, deseando que la actriz tenga una increíble vuelta al sol, y que su vida siga llena de éxitos.

En ese sentido, y tras recibir cientos de mensajes, Martha Higareda decidió agradecer a sus fans a pocas horas de la mañana, con un sensual video con esa voz mañanera, y envuelta entre las sabanas de su cama, video que robó los suspiros de sus fans.

“Muchas gracias por sus felicitaciones !!! Es mi cumple!!! Thank you so much for the happy birthday wishes !!! ITS MY BIRTHDAY ��!! Todos ustedes hacen mi día más feliz”, publicó Martha Higareda.